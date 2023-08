Heel wat jongeren zullen deze zomer hun eerste vakantiejob doen. Trends.be vraagt naar de eerste jobervaring van vooraanstaande mensen in de ruime economische sector. Vandaag fiscaal expert Michel Maus (VUB).

Wat was uw eerste vakantiejob?

MICHEL MAUS. “Mijn eerste vakantiejob heb ik gedaan toen ik vijftien jaar oud was in 1986. Ik heb toen een maand meegedraaid in een fruit- en groentenwinkel in Brugge. Ik moest vooral vroeg opstaan om de winkel aan te vullen ’s ochtends, en dan voor de rest van de dag helpen en klanten bedienen. Eigenlijk was dat vrij saai, maar anderzijds was het contact met de klanten, meestal lokale buurtbewoners, wel plezant.”

Tot zover de start van mijn beloftevolle beleggerscarrière.

Wat zal u voor altijd bijblijven?

MAUS. “De belangrijkste levensles die ik aan die maand heb overgehouden, is dat een komkommer geen courgette is, en omgekeerd (lacht). En nog een tip voor mensen: ga nooit ’s ochtends vroeg naar de fruit- en groetenwinkel. Je denkt dat je dan kraakverse producten koopt, maar eigenlijk is het nog de overschot van de dag voordien.”

Wat heeft u met het loon gedaan?

MAUS. Met mijn loon – dat zal ongeveer 20.000 Belgische frank geweest zijn – heb ik op aanraden van mijn vader een obligatie gekocht op één jaar met een rendement van 8 procent. Maar die obligatie was terugbetaalbaar in hetzij Amerikaanse, hetzij Australische dollar. Ik dacht de nieuwe Warren Buffet of Albert Frère te worden, maar na één jaar kreeg ik – rendement incluis en omgerekend in Australische dollars – welgeteld 18.000 Belgische frank terug. Tot zover dus de start van mijn beloftevolle beleggerscarrière.

