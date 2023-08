Heel wat jongeren zullen deze zomer hun eerste vakantiejob doen. Trends.be vraagt naar de eerste jobervaring van bekende namen in de ruime economische sector. Vandaag is het de beurt aan Kinga Kantorska (44), zaakvoerster van meerdere makelaarskantoren en aankoopmakelaar in het tv-programma Blind Gekocht op Play 4.

Wat was uw eerste vakantiejob?

“Tot mijn 20 jaar woonde ik in Polen, waar mijn ouders een succesvolle winkel in tapijten hadden. Toen mijn ouders scheidden, kwam mijn moeder alleen te staan met haar twee dochters. We hadden het financieel zwaar. Daarom besloot ik haar als vijftienjarige te helpen door een bijverdienste te zoeken en een deel van mijn inkomsten af te staan. Ik heb verschillende baantjes gedaan, maar mijn eerste was die van straatverkoper.

“Op een industrieterrein nabij mijn geboortestad Łódź was er een zaak die met behulp van jobstudenten – en hun jeugdig enthousiasme – boeken en videocassettes verkocht. We kregen op hun kantoor eerst een oppeppende speech van de zaakvoerders en trokken daarna met onze koopwaar naar openbare plaatsen zoals pleinen en supermarkten. Ik vond dat best uitdagend, al heb ik de interactie met mensen nooit moeilijk gevonden. De uitdaging zat ‘m voor mij meer in het verkopen zelf. Onverkochte spullen moesten na zo’n dag weer worden ingeleverd, maar ik was elke keer dat laatste boek of die laatste cassette kwijt.”

Wat zal u voor altijd bijblijven?

“Toen ik 17 of 18 jaar was, heb ik nog verschillende baantjes gehad. Zo werkte ik een tijdlang bij een reclamebureau. Ik heb er mee voor gezorgd dat er in de Poolse trams voor het eerst een reclamecampagne is gekomen. Dat klinkt vandaag heel banaal, maar het was in Polen de allereerste keer dat in trams werd geadverteerd. Daar was ik best trots op. Als ik nu de tram neem tijdens een bezoek aan Polen, doet het me nog altijd iets (lacht).

“Mijn werk bij dat reclamebureau was slechts een baantje van anderhalve dag per week, maar ik weet nog goed dat ik toen erg tevreden was van mijn loon. Al voelde dat tegelijk ook weer niet goed, want ik verdiende met die baan meer geld dan mijn grootvader met zijn pensioen kreeg, al had die zijn hele leven gewerkt. Ik heb hem dat ook nooit durven te vertellen, zo erg vond ik het.”

Wat heeft u met het loon gedaan?

“Mijn eerste baan, de verkoop van boeken en cassettes, heb ik net zo lang gedaan tot ik genoeg geld had verdiend om met de jeugdbeweging op kamp te gaan. Ik had dat vooraf berekend en het was ook een topkamp (lacht). Met mijn eerste loon bij het reclamebureau kocht ik een mooie lederen portefeuille en die heb ik vandaag nog steeds.”

