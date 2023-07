Heel wat jongeren doen deze zomer hun eerste vakantiejob. Trends.be vraagt naar de eerste jobervaring van vooraanstaande mensen in de ruime economische sector. Vandaag Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor CD&V.

Wat was uw eerste vakantiejob?

HILDE CREVITS. “Ik herinner het me nog alsof het gisteren was. Jarenlang bracht ik mijn zomers door als jobstudent in hotel Sint-Laureins, een familiaal hotel in Westende. Eerst ben ik gestart in de Calidris, een selfservicerestaurant en na veertien dagen kreeg ik promotie naar het hotel. ’s Ochtends moest ik het ontbijt maken voor de gasten en de kamers van de gasten schoonmaken. In de namiddag werken in de tearoom en ’s avonds drankjes serveren voor de late gasten.”

Zijn er zaken die u voor altijd zullen bijblijven?

CREVITS. “Door de enorme drukte leerde ik er pannenkoeken bakken met 4 pannen tegelijk. Een kunst! Het was hard werken, maar ik heb ook veel mooie momenten mogen delen met de hotelgasten. En het heeft me veel geleerd: doorzetten, multitasking, samenwerken, op eigen benen staan… en dat allemaal aan onze zalige West-Vlaamse kust. Ik apprecieer het nog altijd dat mijn ouders me hebben gestimuleerd om een vakantiejob te doen. Dat lag niet voor de hand, omdat ik tijdens die weken aan zee bleef. Het was niet haalbaar om elke dag met het openbaar vervoer heen en weer van Torhout naar de kust te gaan. Voor mijn ouders was het dus een beetje loslaten.”

Wat heeft u met het loon gedaan?

CREVITS. “Met de centen heb ik, fier als een gieter, mijn kamer thuis helemaal kunnen herinrichten. Tot dan was ik nogal een sloddervos, maar aan mijn zelf betaalde spulletjes besteedde ik heel wat meer zorg.” (lacht)

