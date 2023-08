Trends.be vraagt deze zomer naar de eerste (vakantie)jobervaring van vooraanstaande mensen in de ruime economische sector. Vandaag is professor Ive Marx (Universiteit Antwerpen) aan de beurt. Hij doceert vooral in de opleidingen sociaal-economische wetenschappen en sociologie.

Wat was uw eerste vakantiejob? Wat hield die precies in?

IVE MARX. “Mijn eerste vakantiejob was in de kriekenpluk. Ik kom uit Limburg, de kriekenstreek, en daar moeten dus krieken worden geoogst. Dat plukken was vrij hard werken, van ’s morgens tot ’s avonds.

“Ik heb ook ooit in een verfwinkel gewerkt, in een magazijn. Dat was heel saai en afstompend. Ik ben erg blij dat ik dat m’n hele leven niet moet doen.”

Wat zal u voor altijd bijblijven van die job?

MARX. “Dat krieken plukken heel hard fysiek werk was. We hadden een ploegbaas die dezelfde job deed in de mijnen. Die had nogal een doortastende aanpak. Dat is het soort jobs waarvan je leert dat je hele leven manueel arbeid verrichten wel iets anders is dan academisch werk doen. Uiteindelijk ben ik toch blij dat ik een academische job heb – hoewel er veel prestatiedruk is. Mijn job brengt ontzettend veel vrijheid.

“Ik deed die vakantiejob in juli, het was toen mooi weer. Dat was best aangenaam.”

Wat heeft u met het loon gedaan?

MARX. “Niet alleen weet ik nog wat ik met het loon gedaan heb, ik ken zelf nog het bedrag: 12.000 Belgische frank, of 300 euro, na twee of drie weken. Daar ben ik mee op vakantie geweest, naar Andalusië.”

