INEOS-topman Ratcliffe koopt kwart van Manchester United

Sir Jim Ratcliffe, hoofdeigenaar van het Britse chemiebedrijf INEOS (INspec Ethylene Oxide and Specialties) gaat zich voor een kwart van de aandelen inkopen bij Manchester United. De club meldde zondag dat daarover een akkoord bereikt werd.

Als de Premier League de deal goedkeurt, neemt Ratcliffe 25 procent van de B-aandelen van de Amerikaanse Glazer familie over en doet hij een bod op 25 procent van de A-aandelen. De 71-jarige Engelse miljardair betaalt daar 33 dollar (29,93 euro) per aandeel voor, wat hem volgens Britse media bijna anderhalf miljard euro zal kosten. Daarenboven zullen Ratcliffe en zijn INEOS-groep 300 miljoen dollar (272 miljoen euro) in de club investeren. INEOS krijgt dan twee zitjes in de raad van bestuur en mag de sportieve lijnen uitzetten.

‘Ik ben een jongen van de streek en supporter al mijn hele leven voor ManU’, vertelt Ratcliffe op de clubwebsite. ‘Ik ben dan ook bijzonder blij met deze overeenkomst. Het commerciële succes van de club heeft ervoor gezorgd dat er decennialang trofeeën veroverd werden, maar de jongste jaren werd het volle potentieel niet benut. Wij brengen de kennis, ervaring en talent van de INEOS Sport group naar de club om opnieuw stappen voorwaarts te zetten en voorzien de nodige fondsen voor investeringen in Old Trafford. We zijn hier voor de lange termijn. We staan voor heel wat uitdagingen en het wordt hard werken. Dat gaan we doen met precisie, professionaliteit en passie en dat in samenwerking met iedereen die bij de club betrokken is: het bestuur, de staf, de spelers en de fans. De gedeelde ambitie is duidelijk: Manchester United weer brengen waar het thuishoort: aan de top van het Engelse, Europese en wereldvoetbal.’

Manchester United beleeft zijn slechtste seizoen sinds 1930-1931. Met 28 punten uit achttien wedstrijden staat de Engelse recordkampioen (twintig titels) pas op de achtste plaats in de Premier League. In de Champions League werd de drievoudige eindwinnaar in de groepsfase uitgeschakeld (met vier punten vierde, na Bayern München, Kopenhagen en Galatasaray).

INEOS was ook al eigenaar van het Zwitserse FC Lausanne en van het Franse OGC Nice. Het is hoofdsponsor van de gelijknamige wielerploeg en van Formule 1-renstal Mercedes.

Manchester United stond al een jaar te koop. De familie Glazer bezweek destijds onder de druk van de supporters, die hen sportief wanbeleid verweten. Naast Ratcliffe was Jassim Bin Hamad Al Thani de belangrijkste gegadigde. Die Qatarese sjeik ging voor honderd procent van de aandelen en zou daar een bod van 5,7 miljard euro voor uitgebracht hebben, maar zal dus een ander speeltje moeten zoeken. In 2005 legden de Glazers 908 miljoen euro op tafel om Manchester United in handen te krijgen.