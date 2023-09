Gratis retour onder druk? Europees Parlement drukt verbod op vernietiging van onverkochte pakjes door

Jaarlijks belanden miljarden euro’s aan teruggestuurde of onverkochte kledij en elektronische apparaten van e-commercebedrijven op het stort. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten onderhandelen met de Europese Commissie over de invoer van een verbod op de vernietiging van onverkocht textiel, en op termijn ook van elektronica.

Veel grote e-commercebedrijven beschikken niet over retourcentra, maar werpen grote hoeveelheden onverkochte en teruggestuurde textiel en elektronica op de afvalberg. Zo kwam de e-commercereus Amazon al onder vuur te liggen toen in het Verenigd Koninkrijk in 2021 bleek dat zijn teruggestuurde en onverkochte producten in dozen met het label ‘destroy‘ verdwenen. “Van het grote volume aan onverkochte goederen wordt slechts een klein deel opnieuw verkocht op secundaire markten. De meerderheid wordt vernietigd. Volgens schattingen worden in Europa jaarlijks 32 miljoen onverkochte T-shirts vernield. Ik vind dat absurd”, aldus Sara Matthieu, Europees Parlementslid voor Groen.

“Belgische cijfers zijn er niet, maar uit studies van onze buurlanden weten we dat het zou gaan over gigantische tonnen aan kledij en producten”, zegt Sara Matthieu. Ook de studie van de Zweedse onderzoeker Carl Dalhammer toont hoe gebruikelijk productvernietiging is in de textiel- en elektronica-industrie. “Het is voor e-commercebedrijven economisch zinvoller goedkope producten te vernietigen dan ze opnieuw te verkopen”, aldus Dalhammar. Herbruikbare kledij moet worden gescheiden van afgedankte kledij, en dat sorteren is een manueel en arbeidsintensief proces, dat vaak wordt uitgevoerd in lageloonlanden. “Het heeft geen zin om teruggezonden kledij dat voor slechts 5 euro verkocht werd, te controleren en sorteren. De loonkosten per uur liggen in Europa hoger dan wat je bij een herverkoop voor het product krijgt.”

Bol.com: ’70 procent van onze retours wordt opnieuw verkocht’ “Wij gooien bijna niets weg. Alleen uitzonderlijke gevallen, zoals een kapotte spiegel of een gescheurde zak hondenvoer, worden vernietigd”, zegt Joost Morel, woordvoerder bij bol.com, een van de e-commercemarktleiders in België. De Nederlandse webwinkel kan geen exacte cijfers delen over het aantal pakjes dat bij hen terugkomt. “Het gaat om slechts enkele percentages”, vertelt Morel. Bol.com beschikt over een retourcentrum met meer dan honderd arbeiders die de terugzendingen beoordelen en verwerken. “Het overgrote deel is als nieuw en kan gewoon weer naar onze winkel. Dat is het geval voor 70 procent van onze retours”, aldus Morel. De rest van de retours komt terecht bij de leverancier, een opkoper, een goed doel of wordt verkocht als retourdeal. “De geretourneerde bol.com-producten, waarbij alleen sprake is van lichte verpakkingsschade, zijn de jongste tijd zelfs enorm populair”, klinkt het.

Retourencentrum bol.com ©Groenewout.nl

Verbod

Zonder Belgische cijfers over de hoeveelheid aan vernietigde onverkochte en teruggezonden textiel en elektronica, is de impact ervan in ons land moeilijk in te schatten. Daarom vraagt de Europese Commissie verschillende instanties om het probleem in kaart te brengen en op basis daarvan actie te ondernemen.

Maar Europees Parlementslid Sara Matthieu wil niet langer wachten. “Groen heeft vanuit het Parlement een voorstel op tafel gelegd voor het verbod op de vernietiging van onverkochte kledij”, zegt ze. De komende weken zit het Parlement samen met de Europese Commissie en Europese lidstaten om te onderhandelen over de invoer van het verbod op de vernietiging van textiel. Ook Carl Dalhammar gelooft dat een verbod een positief effect kan hebben. “Bedrijven zullen gedwongen zijn hun verkoop beter in te schatten en zullen minder aan overproductie doen.”

Bol.com: ‘Wij zullen ons aanpassen aan een verbod op vernietiging’ “Er is een breed pakket aan maatregelen in ontwikkeling in Brussel om de circulaire en duurzaamheidstransitie te versnellen, de zogenoemde Green Deal. Er is bijvoorbeeld een wetsvoorstel dat beoogt eisen te stellen aan het ecologisch ontwerp van verschillende productgroepen. Een verbod op de vernietiging van onverkocht textiel is een onderdeel van de onderhandelingen over dat wetsvoorstel. Als bol.com verwelkomen wij dat voorstel. Wij volgen de onderhandelingen en mocht een dergelijk verbod onderdeel worden van de uiteindelijke regels, dan zullen we ons uiteraard aanpassen.”

360 gradenbeeld

E-commercespelers verkiezen echter zelf alternatieve methodes om de vernietiging van textiel en electronica tegen te gaan. Ze willen vooral vermijden dat producten worden teruggestuurd door onder meer tarieven aan te rekenen voor de terugzending. Maar uitgebreide informatie aan de consument aanreiken, zoals een 360 gradenbeeld van het product en realistische foto’s, kunnen retours voorkomen.

“In 2021 werd voor 21,74 miljard euro aan teruggestuurde elektronica en kleding vernietigd in de Europese Unie.” ©Getty

Daar speelt de Nederlandse webwinkel bol.com op in. “Wij zorgen ervoor dat er zo veel mogelijk relevante informatie over een product aanwezig is. Denk aan maattabellen, klantreviews, uitgebreide productspecificaties en foto’s. Daardoor krijgt een klant een goed beeld van wat hij koopt en maken we de kans op een retour zo klein mogelijk”, aldus woordvoerder Joost Morel. “Maar dat lukt niet altijd, retourzendingen blijven een onderdeel van e-commerce.”