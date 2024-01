Gouverneur Pierre Wunsch wil ‘Verder werken aan modernisering van de Nationale Bank’

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB) wil tijdens zijn tweede ambtstermijn verder werken aan de modernisering van de instelling. Dat zegt hij woensdagavond in een persbericht, nadat het kernkabinet het eens is geraakt over zijn herbenoeming.

Wunsch, die sinds januari 2019 gouverneur is van de Nationale Bank, wordt door de beslissing van het kernkabinet voorgedragen voor een tweede termijn van vijf jaar aan het hoofd van de NBB. Het nieuwe mandaat moet nog worden bevestigd via koninklijk besluit.

“Ik kijk ernaar uit om tijdens mijn ambtstermijn, samen met het directiecomité en de personeelsleden van de Bank, verder te werken aan de strategie die we enkele jaren geleden uitgezet hebben”, zegt gouverneur Wunsch. “Die maakt van de NBB een moderne centrale bank, ten dienste van de samenleving en in het hart van het eurosysteem. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan onze nieuwe werk- en ondernemingscultuur, het immoproject van de Bank, de verdere optimalisering van onze interne processen en datacollectie en -analyse, onze nieuwe aanpak op het vlak van communicatie naar onze diverse stakeholders, onze inspanningen rond diversiteit en inclusie, de nieuwe klemtonen op het vlak van bijvoorbeeld financieel toezicht of onderzoek en zoveel andere werven die in uitvoering zijn.”

Wunsch is onder meer ook lid van de raad van bestuur en de algemene raad van de Europese Centrale Bank (ECB), gouverneur in het Internationaal Monetair Fonds (IMF), en hij zit het auditcomité voor van de Bank voor Internationale Betalingen.