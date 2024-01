Google rolt Chrome-browser uit naar wagens

Google rolt zijn browser Chrome uit naar (bepaalde) wagens. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Het gaat in eerste instantie om wagens van Volvo en Polestar.

Gebruikers zullen de browser kunnen consulteren als de wagen geparkeerd is of aan de lichten staat. De browser zal beschikbaar worden voor auto’s die over de ingebouwde software van Google beschikken. Bij wagens die beschikken over die Google Built-In, zullen de rijinstructies van Google Maps ook kunnen worden gedeeld met het besturingssysteem van de wagen.

Mensen die over Android Auto beschikken, krijgen ook de mogelijkheid om de batterijgegevens met Google Maps te delen. Op die manier kan de navigatie eventuele tussenstops inplannen en zal de gebruiker ook een inschatting krijgen van het rijbereik op het einde van de rit. Deze functie wordt in eerste instantie uitgerold bij twee elektrische modellen van Ford, de Ford Mustang Mach-E en de F-150 Lightning.

