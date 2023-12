FrieslandCampina schrapt 58 jobs in België

Het Nederlandse zuivelbedrijf FrieslandCampina gaat de komende twee jaar 58 jobs schrappen in België. Dat heeft de onderneming dinsdag meegedeeld.

FrieslandCampina gaat wereldwijd zowat 1.800 banen schrappen in 2024 en 2025. Ruim de helft van de jobs wordt in Nederland geschrapt.

58 jobs weg in België

In ons land verdwijnen er 58 banen, meldt Sarah De Meester, woordvoerder van FrieslandCampina België. De productie zal daarbij gespaard blijven. Er worden wel jobs geschrapt in onder meer de diensten marketing, verkoop en ICT.

De melkreus heeft naast een commerciële zetel in Gent ook productiesites in Aalter, Bornem en Lummen. Wellicht zal er op alle vier de Belgische locaties worden geknipt in het personeelsbestand.

Of de afbouw van het personeelsbestand in België met ontslagen zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Er zal overleg plaatsvinden met de vakbonden, zegt De Meester.

Kostenbesparing

Momenteel werken bij FrieslandCampina in België 1.272 werknemers. Het bedrijf heeft vestigingen in 30 landen.

Het zuivelbedrijf kondigde begin oktober al de reorganisatie aan, maar het was toen nog niet bekend hoeveel banen er zouden verdwijnen. De ingrepen moeten jaarlijks 400 miljoen tot 500 miljoen euro aan kostenbesparingen opleveren.

FrieslandCampina, bekend van merken als Campina, Chocomel of Joyvalle, zegt dat een deel van de besparingen nodig zijn om de gestegen kosten te compenseren. Maar het bedrijf wil ook de marges verbeteren om een hogere nettowinst te kunnen boeken en geld vrij te maken voor investeringen in vernieuwing en verduurzaming.