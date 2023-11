Er zullen volgend jaar gedurende zes maanden geen Eurostar-treinen rechtstreeks kunnen rijden van de Nederlandse hoofdstad Amsterdam naar Londen, de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Passagiers uit Nederland zullen in die periode – vermoedelijk van juli tot december 2024 – moeten overstappen in Brussel voor paspoortcontrole. Dat heeft Eurostar vrijdag bevestigd.

Aan de basis van het probleem ligt een verbouwing van het station Amsterdam Centraal, waardoor “de Eurostar niet direct beveiligd kan vertrekken naar Londen, omdat er geen ruimte is voor de benodigde paspoort- en bagagecontroles”, zo staat in een brief van de Nederlandse staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen aan de Tweede Kamer in Den Haag. Het Verenigd Koninkrijk ligt buiten de Schengenzone, en dus is er een paspoortcontrole nodig.

De voorbije maanden werd er gezocht naar oplossingen, maar het is niet mogelijk gebleken een alternatief te vinden voor een sluiting. Wel werd de sluitingsperiode teruggebracht tot naar verwachting zes maanden, waar er eerder sprake was van mogelijk tot elf maanden.

Overstap optimaliseren

“Gedurende een periode van circa zes maanden kunnen reizigers vanaf Amsterdam naar Londen reizen met een overstap in Brussel”, schrijft de staatssecretaris. “Ik besef me dat een rechtstreekse reis voor de reiziger aangenamer is dan met een overstap, maar zo blijft er voor de reiziger in ieder geval een reismogelijkheid in stand.” Het is de bedoeling om maatregelen te nemen om “de overstap in Brussel te optimaliseren, waarmee reizen van Nederland naar Londen op een prettige manier mogelijk blijft”.

Eurostar bevestigt de onderbreking. De uitbater van hogesnelheidstreinen benadrukt dat de rechtstreekse verbinding in de richting van Londen naar Amsterdam behouden blijft. “Onze focus dient nu te worden gericht op hoe we de beste ervaring en reisverbindingen kunnen bieden aan onze klanten in deze periode”, stelt Eurostar-CEO Gwendoline Cazenave. “In de komende weken zullen we samenwerken met verschillende actoren om de gevolgen voor Eurostar en onze klanten tijdens de periode van zes maanden verder te beperken.”

De Eurostar-treinen Amsterdam-Brussel-Parijs zullen blijven rijden, voegt een woordvoerster nog toe. Voor die reizen is geen paspoortcontrole nodig.

