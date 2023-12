Economische Inspectie onderzoekt ‘vergissing’ in kortingprijs bij retailketen Fnac

Consumentenorganisatie Testaankoop heeft de Economische Inspectie ingeschakeld, nadat de Franse retailketen Fnac was teruggekomen op een korting voor draagbare luidsprekers. Volgens Fnac ging het om een manifeste foutieve prijsaanduiding en mag ze daarom annuleren. Testaankoop betwist dat.

Volgens Testaankoop stond drie weken geleden op de Fnac-website een draagbare luidspreker te koop voor 39 euro, terwijl die normaal 119 euro kost. “Een vroege Black Friday-aanbieding dachten velen, maar een paar dagen later annuleerde Fnac wegens een ‘foutieve prijsaanduiding'”, zegt Testaankoop vrijdag in een persbericht.

“Onaanvaardbaar”, zegt Testaankoop, dat contact opnam met Fnac. Maar het bedrijf zou bij zijn standpunt blijven dat het mag annuleren. Testaankoop vraagt daarom de Economische Inspectie nu om een standpunt in te nemen.

‘Niet ongeziene’ korting

De Economische Inspectie reageert vrijdag dat ze de vraag analyseert. Zonder vooruit te lopen op de kwestie, verduidelijkt de Economische Inspectie dat een bedrijf in principe moet nakomen wat het afficheert, tenzij het duidelijk om een vergissing gaat. Maar in dat geval moet een zodanig lage prijs aangeduid zijn dat de consument had kunnen weten dat de onderneming zich had vergist in de prijsaanduiding.

Fnac zou aan Testaankoop verklaard hebben dat het prijsverschil groot genoeg was opdat een consument zich zou realiseren dat het om een vergissing ging. Maar daar neemt Testaankoop geen genoegen mee. “De korting is niet ongezien, zeker in de periode voor Black Friday. Bovendien worden wel vaker speakers verkocht in die prijscategorie, waardoor een consument zich niet hoefde te realiseren dat deze prijs foutief was.”

Voor de rechter

“Vergissingen zijn menselijk, maar de wetgeving is in dit geval heel duidelijk in het voordeel van de consument”, besluit Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. “We hebben daarom de zaak overgemaakt aan de Economische Inspectie om een duidelijk standpunt in te nemen, en we bekijken ook of we een aantal dossiers voor de rechter kunnen brengen.”