E-bikebedrijf VanMoof sluit winkels en krijgt uitstel van betaling van rechter

Het Nederlandse e-bikebedrijf VanMoof heeft de winkels gesloten en uitstel van betaling verkregen van de rechtbank in Amsterdam. Het merk heeft wereldwijd in 20 steden eigen winkels.

Zo’n uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement. Speciale, door de rechter aangestelde bewindvoerders proberen met het management van het bedrijf nog een oplossing te vinden om VanMoof overeind te houden.

“We werken er hard aan om onze diensten voort te zetten en zullen zo snel mogelijk afzonderlijk contact opnemen met alle klanten met betrekking tot lopende leveringen of reparaties”, laat de onderneming weten.

Winkels in 20 steden wereldwijd

Wereldwijd heeft het merk in 20 steden eigen winkels, vooral in Europa maar ook in de Verenigde Staten en Japan. In België is er een shop op de Kroonlaan in de Brusselse gemeente Elsene.

Die winkels sluit VanMoof naar eigen zeggen voor de veiligheid van medewerkers. In de gesloten vestigingen staan ook nog fietsen van klanten.

Dat het niet goed ging met VanMoof was al duidelijk. Klanten van de fietsenfabrikant kwamen woensdagmiddag voor een dichte deur te staan bij filialen van het bedrijf. Ook was al bekend dat VanMoof de verkoop van nieuwe fietsen tijdelijk staakte.

Wat de precieze toedracht is voor het uitstel van betaling, kon een van de aangestelde bewindvoerders niet zeggen. Hij zoekt nu onder andere uit hoeveel fietsen al wel zijn besteld, maar niet geleverd.

E-bikes met financiële achilleshiel

VanMoof bestaat sinds 2009. Enkele jaren later richtte de fietsconstructeur zicht volledig op elektrische fietsen. Daarbij profileerde het Amsterdamse merk zich als fietsenmaker die het hele ontwerp- en productieproces van de grond af aan opnieuw heeft opgebouwd.

De e-bikes zitten vol speciale voor VanMoof ontwikkelde onderdelen, wat ook een financiële achilleshiel bleek. Er zijn gigantische investeringen voor nodig.

Lees verder onder de foto

In zijn jaarverslag van 2021 repte VanMoof bovendien over hoger dan verwachte kosten voor reparaties die onder de garantieregeling vallen. Op sociale media waren ook veel klachten over lange wachttijden voor reparaties van haperende fietsen.

Door de forse uitgaven bleef VanMoof tientallen miljoenen euro’s verlies lijden en was het eigen vermogen negatief. Nieuwe geldinjecties van investeerders en leveranciers vulden die gaten.

Begin dit jaar, toen het voorlopige jaarverslag over 2021 werd gepubliceerd, waarschuwde het bestuur dat het allerminst zeker was dat er genoeg nieuwe kapitaalinjecties zouden komen die het bedrijf overeind zouden houden.