De Vlaamse overheid bindt de strijd aan met de cowboys onder de energiedeskundigen. Extra controles en een hogere minimumboete moeten zorgen voor correctere EPC’s, nu die steeds belangrijker worden, schrijven de kranten van Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vrijdag.

Het energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, wint de laatste jaren flink aan belang. Sinds 1 januari van dit jaar moeten nieuwe eigenaars van een woning met energielabel E of F bijvoorbeeld binnen de vijf jaar verplicht renoveren tot minstens label D. Die renovatieplicht laat zich ook voelen op de vastgoedmarkt: huizen met label E of F stijgen minder snel in prijs en raken ook minder vlot verkocht. Daar komt nog bij dat verhuurders van die woningen de huurprijs dit jaar niet mogen indexeren. Wie een woning met label D verhuurt, mag slechts de helft van de indexering doorrekenen aan de huurder.

Het energieprestatiecertificaat, dat door een energiedeskundige wordt opgemaakt, heeft dus een zware financiële impact. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) voert al controles uit maar gaat die nog opvoeren, klinkt het in de kranten. De minimumsanctie werd verhoogd van 250 ot 500 euro. Afhankelijk van de ernst en de frequentie van de fouten riskeert een energiedeskundige een boete van maximaal 5.000 euro, een schorsing van één of meerdere maanden of een intrekking van de erkenning.

Lees ook: