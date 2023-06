25 miljoen euro voor 21 projecten rond energietransitie

“Dat zijn 21 oplossingen die ons minder afhankelijk maken van fossiel en het buitenland”, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

De overheid maakt bijna 25 miljoen euro vrij voor 21 projecten rond energietransitie, waarvan de meeste op flexibiliteit en hernieuwbare energie betrekking hebben.

Energietransitiefonds

Het geld komt uit het Energietransitiefonds, dat wordt gestijfd door de nucleaire taks die Engie betaalt om de kerncentrales Doel 1 en 2 open te houden tot 2025.

Het fonds zag in 2017 het levenslicht, met als doel onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van energietransitie te ondersteunen.

In totaal kwamen 51 projectvoorstellen binnen na de oproep van november vorig jaar. Daarvan werden er dus 21 geselecteerd die voor subsidies in aanmerking komen. Normaal gezien zet de ministerraad vrijdag het licht op groen voor die projecten.

Maximaal 5 miljoen euro

De steun per project bedraagt minimaal 100.000 euro en maximaal 5 miljoen euro. In totaal is 24,2 miljoen euro met de subsidies gemoeid.

“We hebben in ons land de brainpower én de wil om oplossingen uit te werken voor de uitdagingen van de toekomst. Met het Energietransitiefonds willen we die oplossingen kickstarten”, motiveert minister Van der Straeten.

Ze benadrukt dat via dat fonds de expertise van de bedrijven kan worden aangesproken voor de versnelling van die energietransitie.

