Duitse hoofdrolspeler in cum-ex-schandaal krijgt weer 8 jaar cel

Een Duitse spilfiguur in het cum-ex-schandaal rond omvangrijke fraude met dividenden is opnieuw tot acht jaar cel veroordeeld. De rechtbank van Wiesbaden achtte de oud-belastingdienstmedewerker Hanno Berger schuldig aan verschillende vormen van belastingontwijking. Hij werd eind vorig jaar ook al in een andere belastingzaak veroordeeld tot acht jaar cel, maar ging daartegen in beroep.

Berger staat bekend als grote aanjager van de zogeheten cum-ex-fraude, waarbij meerdere mensen dividendbelasting terugvroegen van de fiscus terwijl die heffing maar één keer werd betaald. Dit gebeurde door aandelen te verkopen rond de datum waarop dividend wordt uitbetaald, waarna zowel de verkoper als koper de belasting over die winstuitkering terugvroegen.

De 72-jarige Berger ging aan de slag als belastingadviseur en raadde de belastingtruc bij veel cliënten aan. De rechtszaak in Wiesbaden ging over deals via de Hypovereinsbank, waar tussen 2006 en 2008 voor 15,8 miljard euro aan aandelen van eigenaar wisselden. Dat leverde volgens aanklagers 113 miljoen euro aan belastingteruggaven op voor belastingen die nooit zijn betaald.

Tot 15 jaar cel

De rechter oordeelde ook dat Berger 1,1 miljoen euro aan criminele winsten moet terugbetalen. Openbaar aanklagers hadden tien jaar cel geëist. De advocaat van Berger meldt dat hij in beroep wil tegen het vonnis. In december vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Bonn Berger ook tot een celstraf van acht jaar voor dividendfraude die de Duitse schatkist 278 miljoen euro zou hebben gekost. Ook legde de rechter beslag op 13,7 miljoen euro van Berger.

Als beide vonnissen standhouden, moet de rechtbank die de hoogste straf heeft gegeven beslissen hoeveel jaar Berger de cel in moet. Die straf kan oplopen tot maximaal vijftien jaar. Door de cum-ex-fraude, vernoemd naar de Latijnse termen voor met en zonder, is de Duitse staat volgens schattingen 10 miljard euro aan belastinginkomsten misgelopen. In 2012 maakte Duitsland een einde aan de maas in de wet die dit mogelijk maakte. In datzelfde jaar werd Bergers kantoor binnengevallen door de Duitse justitie. De belastingadviseur vluchtte daarop naar Zwitserland, maar werd door dat land weer uitgeleverd aan Duitsland. Aanklagers uit het land verdenken in totaal 1.800 personen van de fraude.