Digi gaat mobiele netwerk van Proximus gebruiken

Het Belgische Citymesh en het Roemeense Digi hebben met hun joint venture ‘Digi Belgium’ met Proximus een overeenkomst gesloten. Vijf jaar lang krijgen ze toegang tot het mobiele netwerk. Dat melden beide ondernemingen maandagochtend in een persbericht.

Digi Belgium wordt naast Proximus, Telenet en Orange de vierde grote telecomoperator op de Belgische consumentenmarkt. Proximus zal ook zowat 400 van zijn mobiele sites die uit dienst worden genomen omwille van de lopende mobiele consolidatie ter overname aanbieden aan InSky, het bedrijf dat instaat voor de uitrol van de infrastructuur van Digi en Citymesh.

“We zitten op schema”, zegt Ward Van Ooteghem, chief strategy officer bij Citymesh Group. “In 2022 verworven we samen met RCS&RDS (Digi Communications, nvdr.) het pakket voor de nieuwe Belgische telecomspeler. De creatie van een volledig landelijk Digi-netwerk zal enkele jaren in beslag nemen, maar dankzij deze overeenkomst kunnen we de goede Proximus-dekking combineren met de uitrol van ons eigen Digi-netwerk. Op die manier kunnen we al in 2024 de markt opkomen met een volwaardig mobiel aanbod voor consumenten én bedrijfsklanten.”

Mitch De Geest, CEO van de Citymesh Group, noemt het akkoord “een cruciale stap in ons masterplan”. “Het doel blijft immers om de status quo in België te doorbreken en te tonen dat een kwalitatief en fair aanbod ook hier kan. De concrete plannen maken we heel binnenkort bekend.”

