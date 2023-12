Ruim een op de drie kmo’s, die verplicht zijn een meldpunt voor klokkenluiders te installeren, heeft dat nog altijd niet gedaan. Dat blijkt uit een enquête van de accountant en consultant Moore Belgium in samenwerking met Moore Law.

Wie tegen 17 december niet in orde is, riskeert correctioneel en financieel gestraft te worden. “Omdat daar de nodige voorbereiding aan te pas komt, is het voor die bedrijven meer dan vijf voor twaalf”, klinkt het.

Klokkenluidersregeling

Sinds 15 februari geldt de nieuwe wet op de klokkenluiders al voor bedrijven met 250 of meer werknemers. Die wet verplicht bedrijven een meldpunt te hebben, waar hun werknemers wantoestanden in het bedrijf kunnen signaleren.

Het moet een overtreding zijn van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, financiële diensten, witwassen, de volksgezondheid of de gegevensbescherming. Zaken waarmee men nu niet terecht kan bij de vertrouwenspersoon of de ombudsdienst.

Deadline voor kmo’s

Bedrijven met 50 tot 249 werknemers hebben nog tijd tot 17 december 2023 om zo’n meldpunt voor klokkenluiders in te voeren. Ruim een op de drie heeft nog geen stappen ondernomen om het kanaal op te zetten en een op de vier is zelfs niet op de hoogte van de verplichting, zegt Moore Belgium.

Van de kmo’s die nog niet in orde zijn, geeft een op de twee aan dat tijdsgebrek de belangrijkste hindernis is. “Kleinere bedrijven hebben vaak niet de mankracht om dergelijke, vrij complexe procedures tijdig en op een correcte manier toe te passen”, zegt Dylan Casaer, arbeidsrechtspecialist bij Moore Law.

Sancties

De sociale inspectie is bevoegd om te controleren of het bedrijf zijn verplichtingen nakomt. Wie dat niet doet tegen 17 december, riskeert gesanctioneerd te worden met boetes tot 48.000 euro en zelfs gevangenisstraffen tot drie jaar.

“Het is meer dan vijf voor twaalf voor kmo’s om actie te ondernemen”, waarschuwt Casaer. “Er moet immers voorafgaand aan de start van het meldingskanaal overlegd worden met de sociale partners over de procedure en de opvolging van de meldingen. Er moet dan ook een heel beleid uitgewerkt worden, een loutere postbus of een mailadres volstaat niet. Dat vraagt dan ook de nodige voorbereiding.”

Uit de enquête van Moore Belgium blijkt verder nog dat slechts een op de tien ondernemingen verwacht dat het meldingskanaal een positieve impact zal hebben op hun werking. De meerderheid verwacht niet dat het meldpunt een verschil zal maken.