De terugkeer van de bedrijfsarts

Almaar meer Britse bedrijven bieden hun werknemers medische diensten aan op of betaald door het werk.

Veel Amerikaanse bedrijven, waaronder Goldman Sachs, Morgan Stanley en de techgiganten Google en Meta hebben al lang artsen en verpleegkundigen in hun kantoren in het Verenigd Koninkrijk. Zo willen ze hun betrokkenheid bij de gezondheid en het welzijn van hun werknemers tonen. Het hoofdkantoor van Goldman in de Londense City heeft een medisch centrum dat diensten aanbiedt van artsen tot osteopaten en psychiaters. Er worden ook vruchtbaarheidsbehandelingen en griepprikken aangeboden. “Dat maakt deel uit van de welzijnsstrategie voor werknemers, om personeel aan te trekken, te behouden en te verzorgen”, zegt een woordvoerder van Goldman.

Die benadering van gezondheid op het werk ontstond in de jaren tachtig in de Verenigde Staten, tegen de achtergrond van stijgende kosten voor gezondheidszorg en gezondheidsschandalen. In het Verenigd Koninkrijk, dat met de NHS wel publieke gezondheidszorg kent, is de situatie anders. Toch lijken ook Britse bedrijven hun werknemers te helpen met gezondheidszorg. Dat kan gaan om een interne arts, maar daar zijn nogal wat kosten en procedures aan verbonden. De meeste geven er daarom de voorkeur aan hun werknemers toegang te bieden tot private gezondheidszorg.

Sidley Austin, een advocatenkantoor in de Londense City, geeft werknemers toegang tot privéhuisartsen en “vindt het niet nodig die diensten intern te regelen”, aangezien er veel privéklinieken in de buurt zijn, zegt Lyndsey Laverack, een partner bij het kantoor. Laverack heeft de afgelopen jaren een merkbare toename gezien in het gebruik van de gezondheidsvoordelen van het bedrijf. “Het economische klimaat heeft de behoefte om zulke middelen beschikbaar te stellen, nog groter gemaakt, omdat mensen vaak moeite hebben om een afspraak vast te krijgen bij de NHS of om een privébehandeling te financieren”, zegt ze.

Tweedeling

Parth Patel, een senior onderzoeker bij de denktank Institute for Public Policy Research, ziet daarin “een symptoom van de groeiende tweedeling in de gezondheidszorg in het VK”, waarbij degenen die het zich kunnen veroorloven betalen voor particuliere gezondheidszorg, terwijl anderen zijn aangewezen op de NHS. “De ontevredenheid over de NHS-diensten leidt tot een nieuwe institutionele regeling van de manier waarop mensen toegang krijgen tot gezondheidszorg. Dat zal de ongelijkheid wellicht vergroten”, zegt hij.

Sommige werknemers zijn tevreden dat ze het NHS-systeem kunnen omzeilen. “Privégezondheidszorg is een enorme stimulans om voor mijn werkgever te werken”, zegt een consultant van Deloitte. “De wachttijden zijn minimaal. De meeste gezondheidsproblemen zijn gedekt.”

Maar niet alle werknemers zijn ervan overtuigd dat de bedrijven handelen uit menslievendheid. Zo suggereert een relatiemanager van Goldman Sachs dat het bedrijf de maatregel heeft ingevoerd om de tijd die werknemers weg zijn van kantoor te minimaliseren. Ook een makelaar bij Société Générale zegt: “Tegenwoordig is privégezondheidszorg standaard bij banken, niet om mensen blij te maken, maar om concurrentieel te blijven. Ze willen ons gezond en aanwezig houden.”