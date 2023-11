Cowboy-topman veroordeeld voor zwartwerk

De huidige topman van het fietsenmerk Cowboy Adrien Roose is veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel van negen maanden en een boete van 30.000 euro. Roose maakte zich schuldig aan zwartwerk toen hij nog aan het hoofd stond van de koerierdienst Take Eat Easy. Dat schrijven L’Echo en Le Soir donderdag.

De correctionele rechtbank van Parijs heeft geoordeeld dat Roose tussen 2014 en 2016 koeriers tewerkstelde in Frankrijk zonder die aan te geven. Volgens L’Echo krijgt hij een beroepsverbod van vijf jaar met uitstel. Roose zal in beroep tegen de uitspraak, schrijft Le Soir.

De start-up Take Eat Easy werd in 2012 opgericht in België en was actief in 20 grote Europese steden. In 2015 had het bedrijf nog 16 miljoen euro opgehaald. Maar een jaar later kondigde het bedrijf aan dat het onder curatele werd gesteld. In 2018 dienden een honderdtal voormalige fietskoeriers in Parijs klacht in voor zwartwerk en illegale tewerkstelling.