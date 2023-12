CEO Xavier Bouckaert na het persakkoord: ‘Roularta zal met meerdere verdelers werken’

Roularta-CEO Xavier Bouckaert, de uitgever van onder andere Trends, Knack en Libelle, is tevreden over het persakkoord over de bedeling van kranten en tijdschriften dat dinsdagavond uit de bus van de regering viel. Roularta onderhandelt intussen al met andere verdelers dan bpost en is van plan om met verschillende partners in zee te gaan.

Trends-abonnees hoeven zich geen zorgen te maken: de levering van hun magazine is gegarandeerd na 1 januari en ook na 1 juli, zegt Bouckaert. “Misschien niet meer door de huidige leverancier, maar de levering is sowieso gegarandeerd.”

Roularta onderhandelt al met andere verdelers, zegt Bouckaert. “Het is te vroeg om nu al te zeggen waar we gaan landen. Daarom zijn we blij met de overgangsperiode van zes maanden. Dat geeft ons de nodige tijd om overeenkomsten met andere verdelers te maken.”

Zeker is alvast dat Roularta met verschillende verdelers gaat samenwerken, aldus nog Bouckaert. “We gaan voortaan de risico’s spreiden.”

Bekijk de volledige reactie in de video hierboven.

