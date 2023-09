Bernard looney neemt na drie jaar per direct ontslag als CEO van BP, dat maakte hij dinsdagavond bekend. Looney werkte sinds 1991 bij het oliebedrijf en investeerde tijdens zijn tijd als CEO sterk in duurzame energie. Volgens BP stapt Looney op omdat hij niet open communiceert over relaties die hij in het verleden had met collega’s.

De plotselinge aftreding van BP-topman Bernard Looney betekent het verlies van een uitvoerende die agressiever pleitte voor een overgang naar schone energie dan de meeste van zijn branchegenoten. Hij deed dat met wisselende resultaten. Looney zette de voorbije jaren in op waterstof en offshore windenergie, maar met welke strategie BP nu verder gaat, is nog onduidelijk volgens Bloomberg.

BP meldde dinsdag dat de 53-jarige CEO vertrekt omdat hij niet volledig open heeft gecommuniceerd met de raad van bestuur over relaties die hij in het verleden heeft gehad met collega’s. CFO Murray Auchincloss zal tijdelijk de hoogste functie bekleden.

Klimaatambitie

In 2020, slechts een week na zijn aantreden als topman, kondigde Looney aan dat BP een ambitieus CO2-neutraal traject zou beginnen in de strijd tegen klimaatverandering. Het was een gedurfde verschuiving. Zeker omdat het bedrijf destijds als achterblijver op het gebied van klimaatverandering werd beschouwd Zijn voorganger John Browne probeerde eerder om BP te herdopen tot “Beyond Petroleum” in het begin van de jaren 2000, maar als gevolg daalde de waarde van het aandeel.

Looney’s stijl stond in schril contrast met zijn meer ingetogen voorganger. Bob Dudley, een Amerikaan, vreesde dat de grote oliemaatschappijen te snel overstapten op groene technologieën. Daarentegen plaatste Looney vaak berichten en video’s op Instagram over uiteenlopende onderwerpen, variërend van de LGBTQ+-gemeenschap tot het snoepgoed dat te koop was bij BP-tankstations. Hij zette zich in voor kwesties rond geestelijke gezondheid en doneerde 20% van zijn salaris aan de Britse liefdadigheidsorganisatie Mind tijdens het dieptepunt van de pandemie. Looney zorgde ook voor een evenwichtige balans tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur van BP.



25 miljard dollar kwijt

Beleggers reageerden lauw op Looney’s aanpak. De waardering van het bedrijf daalde tot onder de $50 miljard toen de coronapandemie de omzet drukte en het bedrijf zijn dividend verlaagde. De Russische invasie van Oekraïne bracht nog een andere crisis met zich mee, waardoor BP meer dan 25 miljard dollar in rook zag opgaan door zijn belang van 20% in het Russische bedrijf Rosneft PJSC. Uiteindelijk stapte BP in februari vorig jaar uit Rosneft.

Maar de oorlog leidde ook tot een stijging van de olieprijzen doordat de Russische invasie de wereldwijde markten ontregelde, wat de winst van BP en andere grote oliemaatschappijen naar recordhoogten bracht. Looney trok ook enkele van BP’s groene toezeggingen in en gaf aan dat het de productie van olie en gas minder snel zou verminderen dan eerder beloofd.

Laatste turtle

Looney startte in 1991 bij BP en klom op in de rangen van het bedrijf. Hij werkte in Alaska, de Golf van Mexico en werd uiteindelijk lid van een elitegroep van leidinggevenden die bekend stonden als de “turtles” onder voormalig CEO Browne. Ze namen hun naam over van de Teenage Mutant Ninja Turtles, een tekenfilmserie over vier mensachtige schildpadden, experts in vechtsporten die in actie zouden komen om het kwaad te bestrijden wanneer dat nodig was.

De voorgangers van Looney na het aftreden van Browne in 2007 – Tony Hayward en Bob Dudley – werden ook intern gekozen. Looney is de laatste van de turtles en hij laat BP achter met een heel verscheiden groep leidinggevenden. Het is nog niet duidelijk of BP opnieuw intern een nieuwe topman naar voren schuift, maar in de recente geschiedenis heeft het geen CEO van van buitenaf meer aangenomen.

