Beweging.net wil af van cafetariaplannen om gat in begroting te dichten

Het gretig gebruik van cafetariaplannen maakt dat onze sociale zekerheid enorm veel inkomsten misloopt. Dat klaagt Peter Wouters, de voorzitter van beweging.net, aan naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging.

Wouters sprak donderdag in het West-Vlaamse Lichtervelde. In zijn toespraak wees hij op het groeiend gat in de begroting, onder meer een gevolg van de steunmaatregelen tijdens corona en de aanpak van de oorlog in Oekraïne. Om dat gat te dichten, moeten volgens hem enkele knelpunten worden aangepakt, zoals de vele creatieve constructies in fiscaalvriendelijke cafetariaplannen, waarbij allerlei voordelen niet als loon worden belast.

De topman van beweging.net spreekt over een ontwijkingsmechanisme, waardoor de sociale zekerheid veel inkomsten misloopt. Dat geldt ook voor de vennootschappen die topmensen van bedrijven oprichten om loonbijdragen te ontwijken, en – nog belangrijker – de hoge bedrijfssubsidies.

Vermogenskadaster

Wouters herhaalt het pleidooi van de christelijke werknemersbeweging voor een vermogenskadaster. “Dat kadaster zal alle inkomstenstromen zichtbaar maken. Daar moet dringend werk van gemaakt worden. Pas dan kunnen genuanceerde maatregelen voor vermogens echt goed vorm krijgen”.

Concreet bepleit beweging.net ook een robuust en betrouwbaar systeem van het groeipakket in Vlaanderen – de vroegere kinderbijslag – dat ook opnieuw aan de index moet worden verbonden. Daarnaast roept Wouters op tot een gezamenlijke positie van de partijvoorzitters over de loonvorming van volksvertegenwoordigers en de relatie tussen kabinetten, administratie en bedrijven. Dat moet het vertrouwen in de politiek herstellen, klinkt het.