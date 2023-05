Belgische gezinnen betalen minder voor aardgas dan gezinnen in onze buurlanden, voor elektriciteit is alleen Frankrijk goedkoper. Dat blijkt maandag uit een vergelijking van de prijzen van begin 2023 met die van begin 2022 door consultant PwC in opdracht van de vier energieregulatoren (CREG, VREG, Brugel en CWaPE).

Voor gezinnen is België in 2023 het goedkoopste land voor aardgas met 113 euro per megawattuur (MWh), op de voet gevolgd door Frankrijk. Voor een gemiddeld Vlaams gezin met een verbruik van 23.260 kilowattuur (kWh) per jaar betekent dat een jaarfactuur van 2.628 euro. De btw-verlaging op aardgas naar 6 procent speelt een belangrijke rol in dat verschil. Binnen België is Vlaanderen iets goedkoper dan Brussel en Wallonië door lagere heffingen en toeslagen.

De elektriciteitsfactuur voor gezinnen en bedrijven aangesloten op laagspanning is in 2023 gedaald ten opzichte van vorig jaar. Wel zijn de prijzen net als in 2022 significant hoger dan in de jaren daarvoor. Alleen Frankrijk, waar elektriciteit als standaardproduct voor gezinnen wordt gereguleerd door de overheid, is goedkoper dan ons land. Voor een gemiddeld Vlaams gezin met drie à vier personen met een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh/jaar betekent dat een jaarfactuur van 1.383 euro. Per MWh gaat het om 395 euro. In Frankrijk is dat met 268 euro/MWh maar liefst 127 euro lager.

Factuur voor bedrijven

Voor Belgische bedrijven ligt de aardgasfactuur meestal in lijn met die van hun buitenlandse tegenhangers, dankzij de relatief lage heffingen, toeslagen en netkosten. Omdat de energiecomponent sterk doorweegt in de totale factuur zijn de verschillen tussen de landen erg klein. Per MWh betalen de bedrijven in ons land 124 euro.

Belgische bedrijven op het middenspanningsnet betalen over het algemeen minder voor elektriciteit dan in de ons omringende landen. Dat komt onder andere door de tijdelijke verlaging van de bijzondere accijnzen specifiek voor die doelgroep. Op Duitsland na is België het goedkoopste land. Per MWh betalen de Belgische bedrijven gemiddeld 247 euro.

De gezamenlijke studie van de vier regulatoren is een vervolg op de prijsvergelijkingsstudies van 2020, 2021 en 2022. In het rapport worden de prijzen van januari 2023 vergeleken met die van januari 2022 voor bedrijven en van februari 2023 met februari 2022 voor gezinnen.

