6 dingen die u moet weten over de voordelige groene leningen voor zonnepanelen en warmtepompen

Er is een enorme stijging merkbaar in het aantal groene leningen die zijn afgesloten. Dat zijn kredieten met een relatief lage rentevoet, die bedoeld zijn voor de installatie van zonnepanelen, het isoleren van een woning en tal van andere groene, maar ook minder groene investeringen. Tussen 2021 en 2022 verdubbelde het aantal groene leningen van 29.000 naar 61.000. Hier zijn zes dingen die u erover moet weten.

1. Een groene lening is niet hetzelfde als een renovatielening

Laat ons allereerst een mogelijk punt van verwarring vermijden. Er is een verschil tussen de lening die banken aanbieden voor renovatie, en die voor groene investeringen, die de banken soms ook ‘groene renovatie’, een ‘energielening’ of een ‘renovatielening energie’ noemen. Een gewone renovatielening betreft alle soorten van renovatiewerken, waaronder het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer. Een groene lening dient onder andere voor het isoleren van woningen, het installeren van warmtepompen en zonnepanelen, groendaken, waterbesparingssystemen en laadpalen.

“Groene leningen hebben meestal een lagere rentevoet dan gewone renovatieleningen”, zegt Bart Vervenne, de voorzitter van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), een deelvereniging van Febelfin die 90 procent van de bedrijven uit onze kredietsector vertegenwoordigt. “Banken doen een inspanning voor zulke kredieten en dat is ook vaak zo in het kader van hun eigen duurzame doelstellingen.” Opvallend is dat het aantal renovatieleningen afneemt, terwijl het aantal groene leningen sterk toenneemt. Hieronder de evolutie van het aantal verstrekte consumentenkredieten.

Lees verder onder de grafiek.

2. Bekijk welke investeringen zijn toegestaan

Kredietverleners genieten volgens de BKV veel vrijheid om te bepalen welke investeringen in aanmerking komen voor een groene lening. “Elke bank beheert zijn eigen portefeuille en heeft zijn eigen interne politiek. Daarom kan de klemtoon sterk verschillen”, zegt Vervenne. De meeste banken vereisen dat klanten minstens 50 procent van het uitgeleende bedrag investeren in ecologische uitgaven. Argenta is strenger, want daar moet je minstens 75 procent van het bedrag aan duurzame producten of diensten spenderen.

Hieronder vindt u een overzicht van de investeringen die in aanmerking komen voor een groene lening, maar de nuances die banken leggen zijn duidelijk te merken. Zo kun je bijvoorbeeld alleen bij AXA een groene lening afsluiten voor de aankoop van veiligheidssystemen, zoals een alarminstallatie, camerasystemen en branddetectie.

Investeringen die meestal onder een groene lening vallen Audits: energieaudit en luchtdichtheidstest Elektriciteit: domotica, laadpaal, thuisbatterij, windmolens, zonnepanelen enzovoort Isolatie: dakisolatie, hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, asbestverwijdering enzovoort Groendaken Water: regenwaterrecuperatie, waterbesparingssystemen, zuinige warmwatersystemen enzovoort Ventilatiesystemen Verwarming: pelletkachel, thermostatische kranen, warmtepompen, zonneboiler enzovoort

3. Vergelijk de rentevoet van banken én leveranciers

De meeste mensen stappen naar hun huisbank voor het afsluiten van een groene lening, maar die biedt niet noodzakelijk de laagste rente, legt Vervenne uit. “Het hangt af van situatie tot situatie. Banken kunnen soms uitpakken met een interessante rentevoet, of ze geven een korting op de werken van de leverancier. Dat is het gevolg van een samenwerking die ze met specifieke partners aangaan.” Als we de grootbanken in ons land vergelijken, zien we dat alleen Belfius specifiek voor de installatie van zonnepanelen samenwerkt met de installateur IZEN uit Lille. De bank belooft een korting van 2,5 procent op de installatie van zonnepanelen.

“Het kan ook werken in de andere richting. Je neemt rechtstreeks contact op met een bedrijf voor groene renovatie en je krijgt via dat bedrijf bepaalde financieringsmogelijkheden aangeboden. In de meeste van die gevallen werken zulke bedrijven met een kredietverlener. De grootste kredietverlener in ons land is Alpha Credit, maar dat bedrijf is minder bekend, omdat het veelal diensten op dergelijke wijze als een wit product aanbiedt.” Volgens Bart Vervenne is er geen duidelijke lijn te vinden in welke oplossing doorgaans het interessantst is, zij het een krediet bij de bank of leverancier. De rente samen met voorwaarden vergelijken, is daarom de boodschap. Dat kan doorgaans al online via een simulatie.

“Kijk ook zeker naar de looptijd van de aflossing. Kredietverstrekkers moeten zich verplicht aan een maximale looptijd houden, maar die looptijden kunnen in relatie met het bedrag dat je leent, wel verschillen. Toen de energieprijzen nog torenhoog waren, kon je op een gegeven moment een hogere injectievergoeding voor je zonnepanelen krijgen, vergeleken met het bedrag dat je maandelijks voor je krediet moest aflossen. Dat hoge rendement kon je dan gebruiken om de lening sneller af te lossen. Alleen zal dat aflossen van het krediet nu weer minder snel verlopen, toch zeker als het om energie gaat.”

Bart Vervenne, voorzitter van de Beroepsvereniging van het Krediet

4. Groene investeringen als onderdeel van het woonkrediet

Niko Demeester, de CEO van de bouwfederatie Embuild, sprak zich donderdag in De Tijd kritisch uit over de voorwaarden van een hypothecair krediet. Hij stelt dat particulieren hoogstens 80 tot 90 procent van van de aankoopwaarde van een woning kunnen lenen, en niet voor renovatie. “We moeten ons de vraag stellen hoe we ook hypotheekleningen kunnen uitbreiden, zodat de mensen een woning bij de aankoop meteen energetisch kunnen renoveren”, aldus Demeester.

Bart Vervenne van de BVK spreekt dat tegen. “Ik was verrast door die uitspraak, want als je een hypothecaire lening afsluit, kan bij elke bank een deel van het krediet voor renovatie worden voorzien. De renovatie verhoogt mee de waarde van een woning, en daarom kun je in de praktijk tot 80 à 90 procent van de waarde van een woning lenen, inclusief renovatie.”

‘Je bent niet altijd goedkoper af met renovatie als onderdeel van het woonkrediet, want bij een hypothecair krediet zijn er altijd extra kosten op basis van het totale geleende bedrag.’ Bart Vervenne, voorzitter van de BVK

Vervenne merkt op dat het vaak voordeliger is een energetische renovatie te financieren als onderdeel van het woonkrediet, omdat hypothecaire leningen een lagere rentevoet hebben dan groene leningen. “Toch ben je niet altijd goedkoper af met renovatie als onderdeel van het woonkrediet, want bij een hypothecair krediet zijn er altijd extra kosten op basis van het totale geleende bedrag. Het registratierecht bedraagt 1 procent op het bedrag van de lening en het inschrijvingsrecht bestaat uit 0,30 procent van het bedrag. Bij een groene lening komen naast de rentevoet geen extra kosten kijken.”

5. Onderzoek de premies waar je recht op hebt

Afhankelijk van de investering is het belangrijk na te gaan op welke premies u recht hebt. Die kunnen per regio verschillen en sommige voordelen zijn soms cumuleerbaar. Om een overzicht te creëren, heeft de overheid het online loket mijn VerbouwPremie opgericht. Via een simulator ontdekt u op welke premies u recht hebt. De online omgeving onderzoekt dat op basis van de aard van de investering en uw inkomenscategorie. U dient de premies achteraf aan te vragen en een kopie van de factuur bij de aanvraag te voegen.

‘Als de energieprijzen laag blijven, zal de overheid meer moeten subsidiëren, als ze haar doelstellingen wil bereiken. Bij hoge prijzen zal het initiatief meer van de burger komen, maar in elk geval zullen groene leningen belangrijker worden.’ Bart Vervenne, voorzitter van de BVK

Gezinnen en alleenstaanden uit de middelste of laagste inkomstencategorie kunnen ook renteloos lenen bij de Vlaamse overheid. Dat kan via mijn VerbouwLening. Het is van toepassing voor alleenstaanden met een maximaal belastbaar inkomen van 51.840 euro, of ten hoogste 74.060 euro als koppel zonder persoon ten laste (of alleenstaande met één persoon ten laste).

6. Groene leningen worden de populairste vorm van kredieten

Volgens Bart Vervenne van de BVK zullen groene leningen steeds in belang groeien en dat brengt hij in verband met de klimaatdoelstellingen die de overheden stellen. “De Green Deal van de Europese Unie is duidelijk en komt met een deadline. Tegen 2050 willen we in de EU CO2-neutraliteit bereiken.

“Daarom spoort onze overheid de burgers ertoe aan te investeren in ecologische oplossingen. Dat doet ze met premies, maar ook door strengere regels in te voeren voor isolatie en energieverbruik. Maar burgers zagen zich daarnaast het voorbije jaar ook geconfronteerd met de hoge energieprijzen. Daardoor was er meer aandacht voor energetische renovatie. Als die energieprijzen laag blijven, zal de overheid meer moeten subsidiëren, als zehaar doelstellingen wil bereiken. Bij hoge prijzen zal het initiatief meer van de burger komen, maar in elk geval zullen groene leningen belangrijker worden.

“Op dit moment tonen de cijfers dat de helft van het aantal consumentenkredieten die worden afgesloten, autoleningen zijn. Mijn inschatting is dat renovatie en energetische renovatie tegen 2030 de belangrijkste kredietvorm zijn.”