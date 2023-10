Afhandelaar Aviapartner breidt fors uit in Spanje

Afhandelaar Aviapartner breidt zijn diensten volgend jaar fors uit in Spanje. AENA, eigenaar van Spaanse luchthavens, heeft aan het Belgische bedrijf negen nieuwe licenties toegekend voor de volgende zeven jaar. Het gaat onder meer om een exploitatievergunning voor de luchthavens van Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Ibiza en Bilbao. Dat maakt Aviapartner dinsdag zelf bekend, zonder financiële details vrij te geven.

“Aviapartner zal actief zijn op twaalf van de vijftien grootste luchthavens van het land”, aldus het bedrijf. “Voor Aviapartner is deze expansie van extra belang, aangezien Spanje het grootste aantal vliegtuigpassagiers telt in de Europese Unie.”

De Belgische groep was sinds 2015 aanwezig op zeven Spaanse luchthavens en drie op de Canarische eilanden. De nieuwe aanbesteding is goed voor negen extra licenties, die ingaan vanaf april 2024. “Het is een erkenning van de kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en competitiviteit van onze diensten”, zegt het bedrijf dinsdag. Voor het eerst werden ook milieucriteria opgenomen in de Spaanse aanbesteding. Aviapartner heeft onder meer aangegeven dat het zijn volledige vloot zal elektrificeren voor de duur van de exploitatievergunning.

Personeel behouden

Aviapartner is volgens de Spaanse wetgeving ook verplicht om het personeel dat op elke luchthaven werkt, te behouden. “Dankzij deze collectieve overeenkomst is de continuïteit van de dienstverlening beter gewaarborgd, wordt knowhow in het bedrijf behouden en wordt er rekening gehouden met de belangen van de werknemers”, klinkt het.

Aviapartner is Europees marktleider voor de grondafhandelingsdiensten: het bedrijf is actief op 64 luchthavens in Frankrijk, Spanje, Italië, België, Nederland en Duitsland, waar het zonet ook het contract voor de afhandelingsdiensten in München won. Binnenkort komt daar ook Zwitserland bij. Aviapartner telt bijna 12.000 personeelsleden, die diensten zoals het inchecken en boarden van passagiers en bagage leveren voor meer dan 100 miljoen reizigers per jaar.