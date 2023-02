2022 was recordjaar voor crimineel cryptogeld

Cryptomunten worden vaak geassocieerd met criminele activiteiten. Volgens een nieuw rapport vloeide er in 2022 opnieuw een recordbedrag aan cryptogeld naar malafide spelers. In verhouding tot de hele cryptomarkt blijft het verwaarloosbaar.

Vorig jaar werd 20,6 miljard dollar aan cryptomunten gelinkt aan illegale activiteiten, een nieuw record. Een jaar eerder was dat 18,1 miljard dollar. Dat schrijft Chainalysis, een onderzoeksbedrijf gespecialiseerd in forensisch onderzoek van blockchains en bijbehorende cryptomunten, in zijn jaarlijkse Crypto Crime Report.

Terwijl in de voorgaande jaren het gros van het criminele geld gelinkt werd aan online-oplichting, bestond de meerderheid vorig jaar uit cryptogeld dat naar digitale cryptoadressen ging van organisaties die op een sanctielijst van een overheid staan.

Het aantal gesanctioneerde cryptoadressen steeg sterk van 100 naar meer dan 300 in 2022.

Bij die gesanctioneerde spelers zitten onder meer drugssmokkelaars, hackers en witwassers. Een goed voorbeeld is de Russische cryptobeurs Garantex die bekend stond om haar witwaspraktijken. Ondanks het feit dat die op de sanctielijst van de Verenigde Staten staat, blijft die vanuit Rusland actief. De online zwarte markt Hydra, waar onder meer drugs en wapens verhandeld werden, is in april vorig jaar opgedoekt door de Duitse politie en sindsdien niet meer actief.

Hackers zagen dan weer hun inkomsten uit cryptomunten slinken vorig jaar. Zij ontvingen veel minder losgeld voor hun digitale kraken van allerlei computersystemen omdat de slachtoffers minder bereid waren om te betalen.

Witwassers waren dan weer een pak actiever dan een jaar geleden. Veel van het illegaal verkregen cryptogeld moet natuurlijk wel witgewassen worden. Dat gebeurt het meest via cryptobeurzen waar het digitaal geld in fiat geld wordt omgezet.

Daarnaast werden er vorig jaar ook naarstig cryptomunten gestolen via allerlei hacks van cryptoplatformen en -toepassingen.

De omzet uit crypto-oplichtingen ging dan weer met een verrassende 46 procent achteruit. Dat was voordien de voornaamste illegale activiteit in de cryptosector. Oplichterij is waarschijnlijk zo sterk gedaald omdat de cryptomarkt als geheel onder druk stond in 2022.

Vorig jaar was een zeer turbulent jaar voor cryptomunten. De meeste tekenden, net zoals alle financiële activa, een verlies op, al was dat bij crypto vaak een gradatie erger door het speculatieve karakter. In totaal ging er meer dan 2.000 miljard dollar aan marktwaarde verloren.

Daarnaast gingen vorig jaar enkele grote en kleine cryptospelers failliet, al dan niet door fraude, zoals het hefboomfonds Three Arrows Capital, het kredietplatform Celsius en de cryptobeurs FTX.

De verhouding van de illegale cryptoactiviteit ten opzichte van de gehele markt steeg van 0,12 naar 0,24 procent. Van alle cryptomunten in omloop is dus 0,24 procent verbonden met een cryptoadres dat te linken is aan criminele activiteiten.

Chainalysis benadrukt in zijn rapport meermaals dat het die illegale activiteiten in kaart kan brengen dankzij de transparantie en traceerbaardheid van blockchains. Zodra een bepaald digitaal cryptoadres gelinkt is aan een criminele activiteit, kunnen blockchainonderzoekers alle voorgaande en toekomstige transacties van en naar dat adres in de gaten blijven houden en zo de omvang van de misdrijven in kaart brengen.