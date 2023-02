2022 was recordjaar voor crimineel cryptogeld

Vorig jaar werd 20,6 miljard dollar aan cryptomunten gelinkt aan illegale activiteiten, een record. Een jaar eerder ging het om 18,1 miljard dollar. Dat schrijft Chainalysis, een onderzoeksbedrijf gespecialiseerd in forensisch onderzoek van blockchains en cryptomunten.

In de voorgaande jaren was het gros van het criminele geld verbonden met onlineoplichting, maar vorig jaar was het vooral gelinkt aan bestrafte organisaties. Het aantal bestrafte adressen steeg van 100 naar 300. Die spelers zijn voornamelijk hackers, drugssmokkelaars en witwassers.

De omzet uit crypto-oplichtingen ging dan weer met een verrassende 46 procent achteruit, van 11 miljard in 2021 tot 6 miljard vorig jaar. De crypto-oplichterij is zo sterk gedaald omdat de cryptomarkt als geheel onder druk stond in 2022. De verhouding van de illegale cryptoactiviteit ten opzichte van de gehele markt steeg van 0,12 naar 0,24 procent.