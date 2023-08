Hogere financieringskosten, een potentieel tekort aan de vereiste liquiditeit en onzekerheid in de vastgoedsector. Dat zijn de drie belangrijkste redenen waardoor de bekende kredietverlener Moody’s de rating van 10 Amerikaanse banken wil verlagen. Een aantal bekende slachtoffers zijn: U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. en Truist Financial Corp. Als Moody’s de kredietwaardigheid verlaagt, zal lenen duurder worden voor de banken.

Na de bankroet van onder meer Silicon Valley Bank begin dit jaar zal de VS mogelijk een hogere liquiditeit vereisen bij banken en daar zijn niet alle spelers op voorbereid. Hoewel het Amerikaanse bankensysteem in zijn geheel gezond is acht de kredietbeoordelaar dat een aantal banken nog steeds onder druk kunnen komen te staan. In het bijzonder de banken die veel onverzekerde deposito’s hebben en langetermijnobligaties die in waarde afbrokkelen.

Moody’s maakt zich ook zorgen om de hogere spaarrente waarmee bepaalde banken uitpakken om klanten te lokken. Een mogelijk averechts effect is dat de banken hierdoor te veel hun winstgevendheid beperken.

