Into the wild: met een Defender doorheen het Domaine du Marquenterre

met de Defender door het Domaine du Marquenterre

Een auto is al lang niet meer louter een ­vervoersmiddel, het is een way of life. Steeds meer automerken bieden dan ook extra’s aan om de beleving intenser te maken. Trends Style ging off road in het prachtige Domaine du Marquenterre, tot ze ons met een kabel moesten komen lostrekken.

Tekst / Anja Van Der Borght Foto’s / Wilhelm Westergren

Een zwerm akkervogels vliegt op als acht ­Defenders in ware James Bond-stijl over een helling vol graanstoppels van een onlangs ­gemaaid graanveld scheuren. Er wordt fel aan de stuurwielen gedraaid, geremd en gas gegeven. Het lijkt wel een wilde achtervolging voor een filmscène en voor één keer mag het. Daar heeft Land Rover van een lokale Franse boer de toelating voor gekregen. Heerlijk ook dat het kan in een wereld waarin we constant ­binnen de lijntjes moeten kleuren. Het zijn momenten die geest en lichaam zalven. Want van de gestreste zakenman of -vrouw over

de ouders van drukke koters tot u en ikzelf: ­allemaal voelen we de behoefte af en toe te ontsnappen aan de realiteit. Terwijl de een

dat doet door te hiken in Ierland, verkiest de ander platte rust op een Bounty-wit strand

en nog iemand anders een offroadavontuur. Precies om op die vraag antwoord te bieden, organiseert Land Rover sinds jaar en dag ­offroad experiences in het hartje van het ­Franse Domaine du Marquenterre. Hier, in het ­grootste vogelreservaat van Europa, omgeven door de Baai van de Somme, wisselen duizend hectare zand af met wilde duinen, dennen­bomen en kleine meertjes, gefrequenteerd

door water- en roofvogels maar evenzeer door herten. Kortom: de natuur in al haar grootsheid.

Offroaddriften

Om kwart na tien worden we verwacht in het Domaine du Marquenterre voor een korte ­briefing en de eerste voorbereidingen. Al snel merken we dat hier toch een wet geldt: respect voor de natuur te allen tijde. Enkel de uitgestippelde paden berijden, zo weinig mogelijk de ­dieren hinderen en geen afval achterlaten. Nadat we ter voorbereiding de terreinbanden van onze Defender deels hebben afgelaten om meer grip op het wegdek te hebben, geven we ons al snel over aan de uitdagingen van het offroadparcours.

In eerste instantie rijden we in kolonne achter gids René aan. De dynamische zestiger verkent op zijn quad het parcours en maakt de weg zo

nu en dan vrij. Het ene moment gooit hij een tak aan de kant; wat verderop beslist hij een omweggetje te maken, omdat een omgevallen boom de weg blokkeert. De twee rij-instructeurs van Land Rover Experience geven ons tijdens het manoeuvreren tips waar we op moeten letten. Zo leren we dat restanten van omgehakte bomen – denk aan ­korte boomstammen die nog in de grond zitten – een grote vijand zijn van autovelgen. Hebben we niet genoeg plaats om erlangs te laveren of twijfelen we, dan is de beste optie de boomstam in het midden van de band te nemen.

Soms is het een kwestie van centimeters – ­maximaal vijf – maar bang zijn we nooit. ­Rij-instructeur Peter en Jeroen springen bij twijfel uit de wagen om ons via de walkie-talkie te gidsen. Een beetje meer naar links, nog een beetje, stuur rechthouden, en langzaam voorwaarts rijden.

‘Spectaculair zijn de momenten waarop de soms spinnende banden het zand tot meters boven de 4×4 de lucht doen invliegen’

Het eerste halfuur vorderen we traag. Het is duidelijk dat ze willen testen welk vlees ze in de kuip hebben, maar eens die bevindingen zijn gemaakt, mogen we het gaspedaal vloeren. Heerlijk. In een soort van achtvorm mogen we Defender na Defender in het mulle zand plankgas geven. Onze Defender SE met 300 paarden gaat bruusk van links naar rechts,

hij zoekt zich een weg in de reeds gemaakte bandensporen. Spectaculair zijn de momenten waarop de soms spinnende banden tijdens

het offroaddriften het zand tot meters boven de 4×4 de lucht doen invliegen. Het is puur ­genieten en voor ons ook het moment om

onze Pangea Green Defender in te ruilen voor een Santorini Black-exemplaar met V8-motor en 525 paarden. De krachtige motor maakt de ervaring nog spectaculairder.

Momentum creëren

Na een gezellige picknick zetten we ‘s middags het offroadparcours in het Domaine du ­Marquenterre verder en worden we nog meer uitgedaagd. We mogen proberen een stevige helling op te rijden en krijgen daarbij de

keuze uit een bijzonder moeilijke weg die

nog nooit eerder door iemand werd genomen of via een halfmoeilijke weg. René doet de moeilijke ­route voor en heeft enkele pogingen nodig om boven te raken. De rij-instructeur ook. Maar een van de vrouwelijke deelnemers slaagt er in één keer in. Wij gaan ook de uit­daging aan en kiezen voor de moeilijkste weg, maar het lukt niet. In achteruit gaan we

weer de helling af. We rijden verder achteruit om een grotere aanloop te kunnen nemen, ­momentum te ­creëren en op het juiste

moment volle gas te kunnen geven, om de

4×4 over de steile helling te krijgen. Maar het lukt weer niet.

DEFENDER © Wilhelm Westergren

Drie keer is scheepsrecht denken we dan,

maar bij de derde keer komen we vast te zitten. Zo schuin dat de instructeurs het te risicovol vinden om de wet van de zwaartekracht te ­tarten en beslissen ons met een kabel los te trekken. Met drie onderzoeken ze hoe ze dat het best doen. Ze wikken en wegen, meten

en overleggen in welke lijn ze onze Defender zullen lostrekken om geen risico’s te nemen. Een kwartiertje later staat de Defender weer met zijn vier banden stevig op het zandpad. Het hoort er allemaal bij, want wie zijn grenzen wil verleggen, die misrekent zich al eens. Hier kan en mag het allemaal. Het unieke roadbook voert ons verder langs modder­wegen en zandpaden. Af en toe houden we halt en worden de motoren en stemmen

stil om een everzwijn met haar kleintjes te aanschouwen of enkele reebokken in het ­fabelachtige golden hour.

