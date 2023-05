Business onderwaterdatabedrijf GEOxyz groeit als kool: ‘Opdrachten van 20 miljoen zijn geen uitzondering meer’

Wat in 1998 begon als een bescheiden landmetersbureau, is vandaag een referentiebedrijf in de mondiale offshore industrie. “We zijn ambitieus. We hebben de kennis en de markt om door te groeien”, zegt Patrick Reyntjens, de stichter en bezieler van GEOxyz.

Op de internationale vakbeurzen worden ze ‘The Reds’ genoemd, naar de dieprode kleur van de schepen en de banners van het bedrijf. Dat bekt ook makkelijker dan ‘GEOxyz’. “Ik vind het een goede bedrijfsnaam voor de techneuten die we zijn”, zegt Patrick Reyntjens, de stichter en CEO van het databedrijf.

De naam GEOxyz refereert aan het in kaart brengen van het landschap. “Voor onze klanten, onder meer in de offshore windindustrie en de olie- en gasindustrie, doen we onderzoek naar de zeebodem met onze vloot en apparatuur. We zijn betrokken bij de hele levenscyclus van een windturbinepark. We brengen niet alleen de zeebodem in kaart, we helpen ook tijdens de bouw van het park, leveren onderhoudsdiensten bij de uitbating en bij de afbraak checken we of de zeebodem in de oorspronkelijke staat hersteld is”, zegt Reyntjens op het hoofdkwartier in Zwevegem.

Geluk en durf

De business groeit als kool. In 2018 klokte de omzet nog af op 18 miljoen euro, vorig jaar eindigde de teller op 72 miljoen euro. Het bedrijf is 270 werknemers sterk, plus nog 130 flexibele medewerkers. GEOxyz is ook winstgevend, getuige een bedrijfscashflow van 11,5 miljoen euro in 2022. “Onze rentabiliteit kreeg vorig jaar een tik omdat een aantal grote projecten vertraging opliep, waardoor prijsafspraken de inflatie niet volgden. De uitdaging is niet te ver vooruit te plannen. Een goedgevuld orderboek biedt zekerheid, maar je hangt ook vast aan de prijsafspraken die toen van kracht waren”, zegt Reyntjens.

Het orderboek van 54 miljoen euro dik verraadt een sterke vraag. “Onze schepen hebben al een mooi gevulde agenda voor de rest van het jaar. Onze projecten worden ook steeds groter. Opdrachten van 10 of 20 miljoen euro zijn geen uitzondering meer”, zegt Reyntjens.

De ondernemer had wellicht nooit gedacht dat zijn bedrijf zo’n vaart zou nemen. Patrick Reyntjens: “Eerst werkte ik een tijdje als landmeter voor mijn vader. In 1998 ben ik mijn eigen topografiebedrijf begonnen met 5.000 euro startkapitaal. We hebben het geluk gehad dat we met ons eerste bootje de Vlaamse rivieren als onderdeel van het Sigmaplan in kaart mochten brengen. Daarna hebben we voor de Belgische havens kunnen werken. Door die expertise werden we dan weer betrokken bij de bouw van de eerste offshore windparken in België in 2010. Daar hebben we onze kennis kunnen uitbouwen. Uiteindelijk hebben we vorig decennium toegang gekregen tot de olie- en gasindustrie dankzij de laagconjunctuur die de sector verplichtte nieuwe paden te zoeken. Zo hebben we als bedrijf extra body kunnen kweken en nieuwe technieken kunnen ontwikkelen. Je ziet, we hebben wel wat geluk gehad. En we hadden een goeie dosis durf, natuurlijk.”

GEOXYZ “Ook overnames zijn een optie om de groei te versnellen. We zijn ambitieus.” © FOTOGRAFIE KAREL DUERINCKX

Gepositioneerd voor groei

De focus van het bedrijft ligt nu vooral op de snel groeiende markt van de offshore windparken. Patrick Reyntjens: “Door de oorlog in Oekraïne grijpt Europa nog sneller naar hernieuwbare energie. Ook de kapitaalkrachtige oliebedrijven gooien zich op die markt. Dat leidt tot een extra versnelling. De pionierstijd is voorbij, maar voor ons is dat geen slechte zaak. Door onze expertise kunnen we hoger in de waardeketting instappen. Vroeger waren we de toeleveraar van een toeleveraar. Nu worden we gezien als een volwaardige partner van de ontwikkelaars van de windparken. Wereldwijd behoren we in onze branche tot de top vijf. We zijn gestart als underdog, maar ondertussen zijn we een referentie op de markt geworden.”

Het bedrijf is klaar om de groei te bestendigen, zegt Reyntjens. “Onze eindmarkt groeit snel en ons platform is schaalbaar. We willen op een gecontroleerde en gezonde manier de markt volgen. Het is mijn verantwoordelijkheid te kiezen voor groei als die kans zich aandient. Daar word ik gelukkig van. Maar we mogen het bedrijf nooit in gevaar brengen. We moeten winstgevend blijven en mogen niet te opportunistisch zijn. De uitdaging is een goede balans te vinden tussen die West-Vlaamse doe-mentaliteit, die ingebakerd zit in ons team, en het nemen van berekende risico’s.”

De thuismarkt van GEOxyz strekt zich uit van Noorwegen tot West-Afrika. “Een van de groeimogelijkheden is onze diensten op nieuwe markten aan te bieden. In de Verenigde Staten ontluikt een nieuwe markt van offshore windenergie, en daar willen we op tijd bij zijn. We kunnen ook groeien door een nog bredere waaier van diensten aan te bieden. En we kunnen investeren in extra schepen en apparatuur. Ook overnames zijn een optie om de groei te versnellen. We zijn ambitieus.”

Kapitaalintensief

De balans is sterk genoeg om de groeiplannen te schragen, zegt Reyntjens. “We zijn een kapitaalintensieve dienstverlener. We willen om het anderhalf jaar een nieuw schip aan onze vloot toevoegen, maar een nieuw, groot schip kost tot 25 miljoen euro. Dankzij de inzet van drones worden de moederschepen gelukkig opnieuw kleiner. Toch blijven de investeringen hoog. In 2018 hebben we een partner gezocht om het kapitaal te versterken, Vybros Invest, een holding van de familie Vande Vyvere.”

Eind 2021 nam Virya Energy, de energieholding van de familie Colruyt, de fakkel van Vybros over. Virya moet voor groeifinanciering zorgen en kan als ontwikkelaar van windparken expertise aanleveren. “Voor mij is het belangrijk dat we geen durfkapitaal aan boord hebben. Ik wil over enkele jaren niet stoppen met werken. Ik wil dit bedrijf uitbouwen”, zegt Reyntjens. “Het partnerschap met Virya was nodig om onze ambitieuze plannen te kunnen verwezenlijken en heeft ons de mogelijkheid gegeven een grote sprong te maken.”

Eureka-moment

Een grote vloot, veel mensen en een brede waaier aan diensten. Zou wat meer focus of specialisatie geen goede zet zijn? “Misschien, maar we zetten ons breed om ons risico te spreiden. De schepen moeten aan het werk blijven. We willen geen specialist worden in een beperkt aantal niches. De ene opdracht brengt ook de andere mee. Die brede aanpak heeft ons ook door de moeilijkere periodes geloodst.”

Patrick Reyntjens werkt aan een winkelconcept voor zijn projectmanagers. “In onze interne winkel van mensen, schepen en apparatuur kunnen onze projectmanagers shoppen om een oplossing op de maat van de klant te maken. Elk project is uniek. Als je een geschikte oplossing kunt aanbieden aan de klant, wordt de prijs iets minder belangrijk. Al heb ik nooit gewerkt voor het geld, maar altijd voor dat eureka-moment als we een project succesvol konden afronden.”

De volgende frontlijn is nog efficiënter, duurzamer en veiliger werken. “We geloven sterk in het intensiever gebruik van drones en robots, die onbemand en autonoom data zullen verzamelen”, zegt Reyntjens. “Met drones kun je de groei versnellen zonder dat je botst op de krapte op de arbeidsmarkt. Een grote boot telt al snel een bemanning van 50 koppen, wat ook een grote logistiek vraagt. Met drones kun je dat aantal mensen naar beneden brengen.”

Patrick Reyntjens zegt dat het verzamelen van data een relatief gemakkelijke business wordt dankzij de inzet van automatische platformen. “De toegevoegde waarde verschuift naar het intelligent bewerken en bewaren van de data. We hebben net geïnvesteerd in een server van 500.000 euro. We geven de klant toegang tot de data die hij wil én moet kennen.”

Een andere uitdaging wordt het om de bedrijfscultuur van durven en doen te bewaken. “Onze sterkte tegenover de buitenlandse concurrenten is het Vlaams pragmatisme en de flexibiliteit van onze teams. Die bedrijfscultuur vinden we zo belangrijk en die spirit mogen we tijdens ons groeiproces niet uit het oog verliezen.”