Zakenreizen met het vliegtuig zitten opnieuw in de lift. Dat zegt reisconsultant FCM. In het vierde kwartaal van 2022 lag de vraag bijna één vijfde hoger dan in dezelfde periode één jaar eerder. Toch worden er nog altijd 13 procent minder vliegtuigzitjes aan zakenlui verkocht dan voor corona. In Europa zien bedrijven steeds vaker de trein als alternatief voor het vliegtuig.