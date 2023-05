Z-Nieuws 24/05/23: Promocampagne voor België

.De regering lanceert een internationale promotiecampagne, waarmee België zich bij buitenlandse investeerders in de kijker wil werken als een innovatief, open en divers land. ‘Embracing Openness’ is de slagzin. Premier De Croo waarschuwt tegelijk dat de bijkomende Europese klimaatplannen potentiële investeerders kunnen afschrikken. Hij roept dan ook op tot een pauze in de klimaatmaatregelen. Ons land heeft zo’n 10.000 slagers te kort. Daarom lanceert de gerenommeerde school Ter Groene Poorte in Brugge een charmeoffensief, samen met onder meer de Nationale Slagersbond en VDAB. Volgend schooljaar kunnen scholen “leraar-specialisten” aanduiden. Dat zijn leerkrachten met een specifieke kennis, die daarvoor extra loon krijgen. De onderwijsvakbonden vrezen willekeur en jaloezie. De raadkamer in Gent heeft Jeroen Piqueur en ex-politicus Luc Van den Bossche doorverwezen naar de correctionele rechtbank, voor het faillissement van de Optima Bank. De Britse inflatie blijft hardnekkig hoog: nog steeds 8,7 procent in april. De kerninflatie stijgt zelfs nog. De Britse regering en de Bank of England zal nog een tandje moeten bijsteken in de inflatiebestrijding. Brussels Airport wil strenger optreden, bijvoorbeeld met boetes, tegen vliegtuigen die ’s avonds te laat opstijgen of landen. Want die onbedoelde nachtvluchten dwarsbomen de expansieplannen van de luchthaven. En wat is dit jaar het gemiddeld vakantiebudget van de Belg en naar waar gaat hij of zij op reis? Dat vertelt de enquête van Europ Assistance! / Z-Beurs met Erik Joly, de hoofdeconoom van ABN Amro, over een nieuwe coronagolf in China en de impact daarvan op de Europese luxemerken zoals LVMH.