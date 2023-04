Z-Nieuws 20/04/23: Volvo Trucks Gent boomt

Volvo Trucks Gent gaat in mei z’n productiecapaciteit opkrikken. De fabriek zit nu aan z’n plafond en kan de vraag naar vrachtwagens niet bijbenen. North Sea Port, de fusiehaven van Gent, Terneuzen en Vlissingen, merkt de handelssancties tegen Rusland in z’n overslagcijfers. Het Belgisch consumentenvertrouwn is gestegen naar het hoogste peil in een jaar. Zelfs met een Car-pass blijft het opletten bij de aankoop van tweedehandsauto’s, zo blijkt uit gerichte controles van de FOD Economie. Incofin tankt vers kapitaal voor microkredieten in opkomende economieën. De Belgian Cycling Factory, bekend van de sportfietsen Eddy Merckx en Ridley, wil 1 miljoen euro ophalen via crowdlending. Met dat geld wil de Limburgse fietsenfabrikant z’n pijlen richten op de boomende markt van e-bikes. Topman Tim Cook heeft de tweede Apple Store in India geopend in één week tijd. Bij de tweede lanceerpoging van Starship is de megaraket van SpaceX na enkele minuten ontploft. De nieuwe Flanders Game Hub in Kortrijk wil Vlaamse spelontwikkelaars opkweken en gametalent in Vlaanderen houden. / Z-Beurs met Kris Kippers van Degroof Petercam over nieuwe prijsverlagingen die wegen op de marges van autobouwer Tesla, zwakke groei die het aandeel van Biocartis ruim 12% kost en mooie resultaten van plantageholding Sipef, die voorlopig niet beloond worden op de beurs.