Z-Nieuws 17/05/23: Driesterrenrestaurants niet alleen gastronomisch, maar ook financieel aan de top

Drie Michelinsterren doen de kassa rinkelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Trends en Trends Business Information. Restaurants met een hoger gastronomisch niveau presteren beter op vlak van solvabiliteit, toegevoegde waarde en cashflow. Bij het ACV wordt nationaal secretaris Ann Vermorgen voorgedragen als opvolger van huidig voorzitter Marc Leemans. Het Leuvense onderzoeksinstituut Imec is uitgeroepen tot beste begeleider van start-ups wereldwijd. De programmadirecteur van Imec.istart geeft meer uitleg in de studio. Tesla-topman Elon Musk maakt een bocht: hij gaat nu toch reclame maken voor zijn elektrische auto’s. Dat heeft-ie gezegd op de algemene vergadering van Tesla. Nog in de VS wordt er politiek hoog spel gespeeld. Republikeinen en Democraten onderhandelen nog steeds over een verhoging van het schuldenplafond. Komt er geen akkoord, dan gaat de Amerikaanse overheid in wanbetaling. In de beurs heeft analist Tom Simonts het over Argenx. Grote farmaspelers hangen geïnteresseerd rond dat Belgische biotechbedrijf omdat het deze zomer belangrijke onderzoeksresultaten zou bekendmaken. De Luikse specialist in beeldservers EVS heeft 2023 afgetrapt met een vliegende start en verhoogt zijn jaarprognoses.