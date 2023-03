Bekijk Z-Nieuws: forse kritiek op België

Ons land krijgt vanuit verschillende hoeken stevige kritiek op de slechte overheidsfinanciën. Werkgeversorganisatie VBO waarschuwt voor het oplopende miljardentekort in de sociale zekerheid. Kredietbeoordelaar Fitch plaatste een week geleden al vraagtekens bij de Belgische kredietscore, omwille van het begrotingstekort en de staatsschuld. Datzelfde lijkt nu te gaan gebeuren bij Standard & Poor’s. Maar ook 49 Belgische economen en politicologen waarschuwen vandaag in een open brief voor de onhoudbaarheid van onze overheidsfinanciën. Mede-auteur en CEO van Econopolis Geert Noels is onze studiogast. Hij fileert de Belgische staatsfinanciën en waarschuwt dat het snel bergaf kan gaan als we onder vuur komen van de financiële markten. Een ongewoon reddingsplan voor First Republic Bank kan niet voorkomen dat het aandeel opnieuw 25% verliest. De Belgische bouwsector vraagt forse investeringen in infrastructuur, al lijkt dat moeilijk met zulke slechte overheidsfinanciën. De Chinese president Xi Jinping reist maandag naar Moskou voor een driedaags bezoek. Hij wil er z’n vredesplan voor Oekraïne voorleggen aan Poetin. En retailexpert Gino Van Ossel legt uit waarom de rol van de vakbonden bij Delhaize is uitgespeeld. / Z-Beurs met Philippe Gijsels: De goudprijs spurt naar z’n hoogste peil in 11 maanden temidden van de bankencrisis.