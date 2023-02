Z-Nieuws 17/02/23: Gasprijs zakt onder 50 euro

De Europese gasprijs zakt nu ook onder de symbolische 50 euro per megawattuur. Dat is lager dan vóór de start van de oorlog in Oekraïne, en goed nieuws voor consumenten en bedrijven met een variabel gascontract. Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, legt uit hoe de Europese gasmarkt het voorbije jaar veranderd is en hoe ver de gasprijs nog kan zakken. De Franse energiereus EDF boekte in 2022 een recordverlies van bijna 18 miljard euro. Delhaize wil flexibeler personeel en zegt de CAO voor z’n eigen winkelpersoneel op. De vakbonden reageren furieus. Na moeilijke onderhandelingen bereiken Ryanair en de Belgische vakbonden toch een voorakkoord. Proximus vraagt z’n aandeelhouders om geduld: de kosten voor de ombouw naar glasvezel en 5G maken van 2023 een verloren jaar. Dierenpark Pairi Daiza wil tegen 2030 dubbel zoveel bezoekers lokken en investeert daarom een stevige 350 miljoen euro.Z-Beurs met Philippe Gijsels: de beursindexen hebben de oorlog in Oekraïne verrassend snel verteerd. Té snel, zoals ECB-bestuurder Isabel Schnabel zegt? Of hebben de stieren toch gelijk?