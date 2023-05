Z-Nieuws 16/05/23: Imec smeedt deal tussen 3 chipreuzen

Imec verzamelt het kruim van de wereldwijde tech-sector in Antwerpen, en kondigt een unieke deal aan tussen de drie groostste chipfabrikanten. We hebben een studiogesprek met Michel Casselman, topman van PMV, het kleine maar actieve overheidsinvesteringsfonds van Vlaanderen. President Macron pakt uit met top-CEO’s en top-investeringen in de her-industrialisering van Frankrijk. Maar hij dreigt zich te vergalloperen… De rederij Erik Verstraeten lanceert een vloot van 10 River Drones. Binnenschepen die helemaal klaar zijn voor de toekomst. Komt er vanavond nog een akkoord over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond? De Republikeinse hoofdrolspeler McCarthy gooit eerst nog wat olie op het vuur. In het beursgesprek fileren we de kwartaalresultaten van KBC, die slecht onthaald zijn en vragen we huisanalist Danny Reweghs wat we moeten zoeken achter de 11.000 ontslagen bij Vodafone.