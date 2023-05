Z-Nieuws 15/05/23: EU positiever over groei maar inflatie blijft kopzorg

De economische groei in Europa is beter dan verwacht maar de inflatie raakt maar niet beteugeld. Voka opent in Technopolis een talentcenter om scholieren een betere studiekeuze te doen maken. Van een dertiende maand tot een laptop of een bedrijfswagen: in het loonpakket van de werkende Belg zitten steeds meer extralegale voordelen. Het eerste ‘Talentcenter’ van Voka ondersteunt scholieren bij hun studiekeuze. Vlaams minister Brouns hoopt dat de federale regering extra financiële inspanningen levert om de bouw van de Einstein-telescoop naar ons land te halen. De Gentse start-up Dualyx heeft vernieuwende antilichamen in ontwikkeling om auto-immuunziekten mee te bestrijden. Ilse De Witte van Trends bespreekt de overname van de Australische mijnbouwer Newcrest door Newmont