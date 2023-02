Z-Nieuws 14/02/23 : België en Duitsland gaan nog nauwer samenwerken op energievlak

De Amerikaanse inflatie neemt lichtjes af op jaarbasis / Het Europees Parlement zet het licht op rood voor auto’s met een verbrandingsmotor / Dieseltrucks worden bijna volledig uit Europa verbannen tegen 2040 / Vlaanderen pompt 5 miljoen in laadpalen voor elektrische trucks / Dochter van Amazon test een volledig zelfrijdende taxi uit op de openbare weg / Nieuw financieel kader moet het zwart geld uit het amateurvoetbal halen / Een promocampagne met influencers moet het beroep van accountant weer aantrekkelijk maken / Aribnb pakt op Valentijnsdag uit met een bijzonder verblijf in de opera van Parijs / Beurs : volatiliteit op de beurzen na Amerikaans inflatiecijfer; de 3D-specialist Materialise haalt zijn eigen winstprognose niet; moeder van Telenet investeert in de Britse telecomgroep Vodafone