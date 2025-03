‘Is die meerwaardebelasting wel eerlijk?’

De aangekondigde invoering van een meerwaardebelasting door de federale overheid veroorzaakt een diep gevoel van onzekerheid, zeker voor ondernemers die met beperkte middelen hun onderneming hebben kunnen uitbouwen tot een volwaardig bedrijf.

Als eigenaar van een bescheiden kmo – waar hard werken en lange dagen de norm zijn, zonder woekerwinsten op te strijken – voel ik de bezorgdheid over die nieuwe maatregel des te sterker. Wij, ondernemers, bouwen onze bedrijven stap voor stap op, vaak met beperkte marges en een grote persoonlijke inzet, en wij vrezen dat deze fiscale maatregel ons extra zwaar zal vallen.

De kern van de nieuwe regeling is eenvoudig in haar opzet: bij de verkoop van een bedrijf wordt gekeken naar de meerwaarde die is gecreëerd, en dat extraatje wordt belast. Maar wat mij en veel collega-ondernemers bezighoudt, is de vraag wanneer die meerwaarde precies wordt vastgesteld. Wordt er vanaf dit moment een ijkpunt vastgelegd, of zal er later een correctie plaatsvinden, wanneer de marktomstandigheden anders zijn? Die onzekerheid maakt het lastig om de lange termijn te plannen en kan leiden tot onverwachte fiscale nadelen.

Voor kmo’s, waar elke investering en elke euro tellen, voelt de invoering van zo’n belasting als een extra steek in de rug. Wij zijn geen grote corporates die kunnen rekenen op flinke reserves om tegenvallers op te vangen. Elke extra belastingdruk is direct voelbaar en kan de investeringsbereidheid aanzienlijk fnuiken. Het idee dat de overheid opeens een graantje wil meepikken van de meerwaarde die bij een verkoop wordt gerealiseerd, roept bij velen de vraag op: is dat wel eerlijk?

Al jarenlang zien we dat een aanzienlijk deel van de winstgevendheid van een bedrijf op de een of andere manier naar de overheid vloeit. Niet alleen de jaarlijkse winst wordt belast, ook de banencreatie – die voor ons altijd al een belangrijk aspect van ondernemerschap en economische groei is geweest – zorgt voor overheidsinkomsten. Is dat niet voldoende? Wij dragen bij aan de welvaart door werkgelegenheid te bieden en waarde toe te voegen aan de maatschappij.

Wat mij daarnaast zorgen baart, is dat een extra belasting op de verkoop van een bedrijf het ondernemerschap kan remmen. Ondernemers nemen risico’s, investeren in innovatie en creëren banen. Als bij de overdracht van een bedrijf ineens een extra fiscaal juk wordt opgelegd, kan dat leiden tot terughoudendheid bij het aangaan van financiële risico’s. Wij willen groeien en ons bedrijf verder ontwikkelen, maar de dreiging van een onverwachte belastingdruk kan ertoe leiden dat we voorzichtiger worden en kansen laten voorbijgaan.

Bovendien zal de uitvoering van die nieuwe belastingregel waarschijnlijk heel wat administratieve rompslomp met zich brengen. Onduidelijkheid over waardebepalingen en het bepalen van het juiste tijdstip voor het vastleggen van de meerwaarde kan leiden tot langdurige en kostbare discussies met de fiscus. Voor een onderneming is dat niet alleen tijdrovend, maar ook een constante bron van onzekerheid die innovatie en groei in de weg staat.

Na twintig jaar ondernemerschap, hard werk en veel risico’s vind ik het niet correct dat de overheid plots beslist nog een extra een graantje mee te pikken. Is het nog niet genoeg geweest?