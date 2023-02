Z-Nieuws 13/02/23: Eurozone ontsnapt aan recessie maar dat is geen reden tot euforie

Belgische overheid heeft zich met komst Alibaba laten rollen door de Chinezen/ Professor Jonathan Holslag licht toe in de studio/ Voedselbanken trekken aan de alarmbel/ Pensioenminister Lalieux wil werkgevers die te weinig 60-plussers aanwerven, beboeten / Belgisch productiehuis Caviar tekende voor 4 reclamespots op Superbowl/Kanaal Z en Trends Magazine lanceren samen nieuwe website / Nucleair onderzoekscentrum in Mol gaat uranium recycleren uit medisch radio-actief afval/ In het beursgesprek met Ilse De Witte van Trends: recordkoers voor Zweedse defensiegroep Saab, Franse rusthuisuitbater Orpea zakt dieper weg en Umicore gaat HLM-batterijen maken