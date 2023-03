Z-Nieuws 02/03/23: meer nettoloon maar hogere vermogenstaksen

Financiënminister Vincent Van Peteghem wil minder belastingen op arbeid en meer op vermogen. Fiscaal expert Jan Tuerlinckx legt de hervormingsplannen onder de loep. 2 op de 3 Belgen is financieel ongezond of kwetsbaar. Ons zustermagazine Trends pakt deze week uit met een speciale editie waarin dames centraal staan. De CO2-uitstoot van Belgische woningen is de op 1 na hoogste van heel Europa. Leuven is de duurste Vlaamse provinciehoofdstad om een huis te kopen. Beursexpert Siddy Jobe van Econopolis belicht de aandelen van Tesla en Ab Inbev.