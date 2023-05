Op 2 mei ging tv-zender Kanaal Z live in zijn gloednieuwe studio. Ook kreeg de zender een volledige rebranding. Een investering van zo’n 2,5 miljoen euro voor Roularta Media Group, het moederhuis boven Kanaal Z. CEO Xavier Bouckaert geeft toelichting over de belangrijke investering: “Het was nodig om Kanaal Z in nieuw kleedje te steken, het is bijzonder geslaagd”.