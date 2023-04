Dreigt er een nieuwe crisis in de Vlaamse regering? De vraag rijst nu vice-ministerpresident Somers weigert de knip in de groenestroomcertificaten voor grote bedrijven goed te keuren. Volgens de liberalen treft dit de verkeerde bedrijven en veroorzaakt zo’n knip rechtsonzekerheid. De positie van Somers is een flinke streep door de rekening van N-VA-minister Demir, die het dossier graag wil doordrukken.