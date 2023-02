Met gist dierlijk eiwit produceren om later als vleesvervanger te gebruiken. Het lijkt science fiction, maar start-up Paleo haalt 12 miljoen op om z’n ingrediënt voor vleesvervangers ook daadwerkelijk te gaan produceren. Want de interesse vanuit de industrie is groot. Met het artificieel dierlijk eiwit, zullen vleesvervangers veel meer naar vlees smaken dan vandaag het geval is. Zelfs eiwit van de al lang uitgestorven mammoet kan worden nagebootst.