De Limburgse pionier in zonne-energie Soltech neemt op de oude mijnsite in Genk een gloednieuwe productiehal in gebruik. Daar zullen ze jaarlijks voor 50.000 m2 aan zonnepanelen maken. Geen klassieke, maar wel esthetische panelen op maat. De spin-off van imec heeft hiervoor een baanbrekende technologie ontwikkeld. Met de nieuwe productiehal is een investering van ruim 10 miljoen euro gemoeid.