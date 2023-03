Het aandeel van First Republic Bank is zo’n 25 procent lager geopend, ondanks een ongewoon reddingsplan van een groep grote Amerikaanse banken. Die hebben beslist om samen 30 miljard dollar aan deposito’s te parkeren bij First Republic, om de bank van genoeg cash te voorzien. First Republic is één van de regionale banken in de V.S. die de voorbije dagen in geldnood kwamen, omdat klanten massaal geld bij hen afhaalden en daarmee naar de grootbanken vluchtten.