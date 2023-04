De Brusselse vervoermaatschappij MIVB investeert ruim 280 miljoen in de vernieuwing van haar tramvloot. De komende drie jaar zullen er geleidelijk 90 TNG’s of Trams New Generation op het MIVB-net komen. Dat gaat de tramcapaciteit in het Brussels Gewest drastisch optrekken. De eerste TNG is vandaag met reizigers uitgereden.