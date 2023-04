In Dilsen-Stokkem in Limburg is voor het eerst een binnenvaartschip uitgevaren met volledig afgewerkte woningen aan boord. In totaal leggen 26 prefabwoningen via het water 230 kilometer af, tot in Nederland. Daar zullen ze als vakantiehuis worden geïnstalleerd. Door de woningen via het water te vervoeren, wordt het transport niet alleen milieuvriendelijker. De constructeur kan ook grotere huizen naar zijn klanten brengen.