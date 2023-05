Vlaanderen krijgt als eerste regio in Europa z’n eigen datanutsbedrijf, onder de naam Athumi. Dat moet een veilig, centraal platform worden voor onder meer kadastrale- of medische gegevens. Vlaanderen wil pionieren: met Athumi krijgen we niet alleen meer grip op onze data, een heel aantal processen zullen dankzij het delen van die data in de toekomst een pak eenvoudiger worden.